我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

美國流行音樂發源地 曼哈頓「叮砰巷」掛牌

編譯周芳苑／綜合2日電
為紀念美國流行音樂發源地，日前在曼哈頓西28街和百老匯大街交叉口，正式豎立「叮砰巷」路牌。(取自Erik Bottcher推特)
為紀念美國流行音樂發源地，日前在曼哈頓西28街和百老匯大街交叉口，正式豎立「叮砰巷」路牌。(取自Erik Bottcher推特)

文物保護主義者、歷史學家和曼哈頓官員日前齊聚，在紐約市曼哈頓西28街和百老匯大街交叉口正式豎立「叮砰巷」(Tin Pan Alley)路牌，紀念這個被視為美國流行音樂發源地的街區。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)說，藝術家寫歌賺錢如今被視為理所當然，但回首過去，叮砰巷是藝術家可藉由寫歌謀生的第一個地方。

早期，這條巷內的樂手多以鋼琴伴奏，宛如此起彼落平底鍋敲擊聲，因而被封上「叮砰巷」或「錫盤街」之名；19、20世紀間，叮砰巷作品幾乎主宰全美流行音樂，主要在白人間流傳。許多源自這個街區的歌曲至今依然傳唱，包括「帶我去看棒球賽」(Take Me Out to the Ball Game)和「天佑美國」(God Bless America)等。

榮獲「共同命名」殊榮之前， 2019年有關單位將西28街47-55號指定為官方城市地標，若干建築正式被列為叮砰巷歷史街區(Tin Pan Alley Historic District)。

叮砰巷美國流行音樂計畫(Tin Pan Alley American Popular Music Project)負責人卡爾德拉羅(George Calderaro)說，共同命名是重要里程碑，路過的人都會看到所在位置是叮砰巷、知道這條名巷在哪裡。

叮砰巷樂風涵蓋最初的華爾茲和進行曲風、乃至於後來興起的散拍音樂拉格泰姆樂風。

紐約市地標保護委員會(NYC Landmarks Preservation Commission)研究員麥克海爾(Kate Lemos McHale)說，叮砰巷興起為東歐猶太移民人口立下重要里程碑，也在1880年代初開始造就許多美國黑人向紐約移動，讓黑人藝術家和出版商有機會創作美國主流音樂。

在揭牌活動中發言的黑人歷史學家雷迪克(John Reddick)補充，音樂區遺產還包括為黑人表演者和詞曲創作者提供全新機會。

市議員博徹(Erik Bottcher) 特別感謝保護音樂區歷史的幕後推手卡爾德拉羅。

黑人 曼哈頓 紐約市

上一則

紐約客談╱蓋遊民所應憑數據說話

下一則

12日首屆中美企業家交流峰會 分享成功經驗

延伸閱讀

美國防部重申依循台灣關係法助台自衛

美國防部重申依循台灣關係法助台自衛
曼哈頓立「叮砰巷」路牌 紀念美國流行樂發源街區

曼哈頓立「叮砰巷」路牌 紀念美國流行樂發源街區
梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡
紐約華人跨國走私1.6億元鰻魚

紐約華人跨國走私1.6億元鰻魚
美國不斷談戰勝俄國拉高烏戰目標 部分盟友不安

美國不斷談戰勝俄國拉高烏戰目標 部分盟友不安

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

2022-04-28 12:09
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

紐約3青少年街頭遭槍擊 14歲亞裔女頸部中彈情況危急

2022-04-27 19:11
61分局警員向華人耆老報告近來頻發的犯罪活動。(記者顏潔恩/攝影)

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

2022-04-28 07:51

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力