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4萬株齊放 紐約市賞櫻好去處

記者顏嘉瑩／紐約報導
每年4月紐約市的櫻花盛開，成為絕妙景色，吸引不少人駐足拍照。(記者顏嘉瑩/攝影)
每年4月紐約市的櫻花盛開，成為絕妙景色，吸引不少人駐足拍照。(記者顏嘉瑩/攝影)

歷經了多月寒冷陰沉的天氣，紐約市終於迎來櫻花盛開的季節，在接下來的一個月內，全市超過4萬棵櫻花樹，將綻放出白色、粉色和桃紅色的花瓣，與民眾共同歡迎春天的來到；民眾不妨及早規畫，擁抱這個大自然贈與人們專屬春天的禮物。

櫻花什麼時候盛開

紐約大部分的櫻花樹都在4月中開花，不過根據品種、日光和溫度的不同，每棵樹開花時間可能有所差異；一旦櫻花樹開始開花，花期長約七至十天，賞花前要先看準時間，才不會撲空。

每年4月紐約市的櫻花盛開，成為絕妙景色。(記者顏嘉瑩/攝影)
每年4月紐約市的櫻花盛開，成為絕妙景色。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約不少賞櫻熱門地點都有提供花況追蹤，像是布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)，就有「CherryWatch」網站，每日早上更新櫻花盛開情況，可上網https://bit.ly/37MQcG1查詢；另外中央公園(Central Park)，也會不定時在社群媒體包括臉書、Instagram或Twitter上更新花況。

布碌崙植物園

布碌崙植物園區內栽種著26種不同顏色、品種的櫻花樹。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園區內栽種著26種不同顏色、品種的櫻花樹。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園區內栽種著26種不同顏色、品種的櫻花樹。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園區內栽種著26種不同顏色、品種的櫻花樹。(取自布碌崙植物園臉書)

被評為全美十大賞櫻聖地的布碌崙植物園，園區栽種26種不同顏色、品種的櫻花樹，其中絕佳賞櫻地點在日本園(Japanese Hill-Pond Garden)和櫻花大道(Cherry Esplanade)；走在櫻花如雨的小徑，或是欣賞水榭亭台兩旁花枝低垂的櫻花，彷彿一秒穿越到日本，其浪漫之景帶著蕩漾春意，好像置身在夢中。

每年植物園還會舉辦櫻花慶典活動，今年活動將在23日、30日和5月7日連續三個周六舉行，屆時將有音樂、和服秀和日式舞蹈表演等，在賞櫻之際也來一場東西文化交流。地址是布碌崙Washington大道999號，更多詳情及購票可上https://www.bbg.org/

中央公園

一年四季都有美景的中央公園，從公園北端一直到南側，共有五個絕佳的賞櫻地點，無需門票、不用人擠人，就能收穫絕美風景。

中央公園絕大部分的櫻花樹位於72街和96街間，中央公園水庫(Reservoir)東側、共有35棵吉野櫻花樹，呈白中帶粉的溫柔顏色；西側則有大量的關山櫻，以艷麗的粉色為主。

中央公園的櫻花與紐約市天際線相映，相當美麗。(本報檔案照)
中央公園的櫻花與紐約市天際線相映，相當美麗。(本報檔案照)

其他中央公園賞櫻地點，包括從104街到106街東側的「溫室花園」(Conservatory Garden)、72街東側的朝聖山丘(Pilgrim Hill)、72街入口至公園中段的「櫻桃丘」(Cherry Hill)，和65街到67街東側的Dene Slope等處。

中央公園將在5月14日(周六)舉辦日本櫻花節(Japan Day)；該活動前兩年受到疫情影響，只能暫停或在線上舉行，今年活動回歸，預計將有遊行、表演、美食等多樣的文化體驗活動，更多資訊可上japandaynyc.org查詢。

皇后區可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)

可樂娜公園毗鄰法拉盛，每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻；公園內櫻花主要分布於裝置藝術「大地球儀」(Unisphere)附近，大片粉白相間的櫻花林在微風的吹拂，落下櫻花雨，相當浪漫。

可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(記者顏嘉瑩/攝影)
可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(記者顏嘉瑩/攝影)

除了可免費賞櫻，公園內還有許多免費停車場，民眾不需擔心找停車位或付費問題，更多資訊可上https://on.nyc.gov/3jBeq93查詢。

可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(記者顏嘉瑩/攝影)
可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(記者顏嘉瑩/攝影)

公園附近還有另一個賞櫻景點皇后區植物園(Queens Botanic Garden)，也是賞櫻好地點，可安排在同一天參觀；植物園內的「樱花圈」(Cherry Circle)種植大量的櫻花，全數盛開相當壯觀，園區裡也有桃花、梨花等花卉可欣賞。植物園地址位於皇后區法拉盛緬街43-50號，詳情及購票可上queensbotanical.org/gardens

可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(記者顏嘉瑩/攝影)
可樂娜公園每到櫻花盛開季節，都吸引不少華人前來拍照賞櫻。(記者顏嘉瑩/攝影)

其他賞櫻地點

其他紐約市周邊的賞櫻地點，還包括布碌崙展望公園(Prospect Park)、曼哈頓哥倫比亞大學附近的櫻花公園(Sakura Park)、羅斯福島(Roosevelt Island)、布朗士的紐約植物園(New York Botanical Garden)和史泰登島的銀湖公園(Silver Lake Park Road)等。

每年4月紐約市的櫻花盛開，成為絕妙景色。(記者顏嘉瑩/攝影)
每年4月紐約市的櫻花盛開，成為絕妙景色。(記者顏嘉瑩/攝影)
布碌崙植物園區內栽種著26種不同顏色、品種的櫻花樹。(取自布碌崙植物園臉書)
布碌崙植物園區內栽種著26種不同顏色、品種的櫻花樹。(取自布碌崙植物園臉書)
每年4月紐約市的櫻花盛開，成為絕妙景色。(記者顏嘉瑩/攝影)
每年4月紐約市的櫻花盛開，成為絕妙景色。(記者顏嘉瑩/攝影)

賞櫻 植物園 中央公園

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