皇后區長 支持拉瓜地亞機場渡輪
拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)出入交通問題備受關注，皇后區長理查茲(Donovan Richards)表態支持紐新航港局(Port Authority)以渡輪往返機場的全新概念，將機場與曼哈頓東城連結，開放水路並有助於減少碳排放。
州長霍楚(Kathy Hochul)否決前州長葛謨(Andrew Cuomo)21億元AirTrain計畫後，負責監督機場的航管局研擬機場交通計畫，成立專家小組評估。
渡輪服務提案計畫在包厘灣(Bowery Bay)、法拉盛灣(Flushing)以接駁巴士將乘客載到碼頭；渡輪沿東河航行，並在東90街、東34街和市中心11號碼頭停靠。
交通專家對渡輪案的財務可行性質疑，聲稱市區渡輪客流量低，動用市府數百萬元補貼，而且過去曾試驗機場渡輪，但以失敗告終。
政府監管機構Reinvent Albany顧問奧卡特 (Jon Orcutt) 說，多數紐約客住家離渡輪碼頭很遠，而且碼頭未連接地鐵，機場渡輪服務預計乘客量低。
交通倡議者希望機場交通納入既有大都會運輸(MTA)網，也就是增加既有公車和地鐵網路，而不像甘迺迪機場(JFK)的AirTrain，乘客須離開地鐵站後額外付八元搭AirTrain，既要轉車、又要多付費。
航港局14項新提案也包括將葛謨所擬AirTrain計畫加以調整。理查茲對所有選項持開放態度，也樂見擴大公車服務，包括往返阿斯托利亞(Astoria)附近 N/W 線地鐵站和木邊(Woodside)R/M線北方大道(Northern Blvd.)站的快速公車、改善既有M60和Q70機場公車服務。
其他選項包括建造前往阿斯托利亞大道(Astoria Blvd.)的N車地鐵站、木邊(Woodside)/61街或傑克森高地(Jackson Heights)七號車地鐵站的輕軌，甚至有通往牙買加(Jamaica)的線路提案，連接拉瓜地亞和甘迺迪機場；為避開飛機跑道，須地下化。
理查茲說，需要進行成本效益分析，以確定最佳選擇。
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