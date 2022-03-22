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皇后區長 支持拉瓜地亞機場渡輪

編譯周芳苑／綜合21日電
皇后區長理查茲支持紐新航港局以渡輪連結拉瓜地亞機場和曼哈頓東城的計畫。(Getty Images)
皇后區長理查茲支持紐新航港局以渡輪連結拉瓜地亞機場和曼哈頓東城的計畫。(Getty Images)

拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)出入交通問題備受關注，皇后區長理查茲(Donovan Richards)表態支持紐新航港局(Port Authority)以渡輪往返機場的全新概念，將機場與曼哈頓東城連結，開放水路並有助於減少碳排放。

州長霍楚(Kathy Hochul)否決前州長葛謨(Andrew Cuomo)21億元AirTrain計畫後，負責監督機場的航管局研擬機場交通計畫，成立專家小組評估。

渡輪服務提案計畫在包厘灣(Bowery Bay)、法拉盛灣(Flushing)以接駁巴士將乘客載到碼頭；渡輪沿東河航行，並在東90街、東34街和市中心11號碼頭停靠。

交通專家對渡輪案的財務可行性質疑，聲稱市區渡輪客流量低，動用市府數百萬元補貼，而且過去曾試驗機場渡輪，但以失敗告終。

政府監管機構Reinvent Albany顧問奧卡特 (Jon Orcutt) 說，多數紐約客住家離渡輪碼頭很遠，而且碼頭未連接地鐵，機場渡輪服務預計乘客量低。

交通倡議者希望機場交通納入既有大都會運輸(MTA)網，也就是增加既有公車和地鐵網路，而不像甘迺迪機場(JFK)的AirTrain，乘客須離開地鐵站後額外付八元搭AirTrain，既要轉車、又要多付費。

航港局14項新提案也包括將葛謨所擬AirTrain計畫加以調整。理查茲對所有選項持開放態度，也樂見擴大公車服務，包括往返阿斯托利亞(Astoria)附近 N/W 線地鐵站和木邊(Woodside)R/M線北方大道(Northern Blvd.)站的快速公車、改善既有M60和Q70機場公車服務。

其他選項包括建造前往阿斯托利亞大道(Astoria Blvd.)的N車地鐵站、木邊(Woodside)/61街或傑克森高地(Jackson Heights)七號車地鐵站的輕軌，甚至有通往牙買加(Jamaica)的線路提案，連接拉瓜地亞和甘迺迪機場；為避開飛機跑道，須地下化。

理查茲說，需要進行成本效益分析，以確定最佳選擇。

拉瓜地亞機場 地鐵站 葛謨

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