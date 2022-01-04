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辦年貨、玩傳藝、看表演…15日世報新春嘉年華 滿滿年味

紐約訊
2022新春嘉年華訂於於1月15、16日在法拉盛喜來登大酒店舉行，歡迎民眾共襄盛舉。(本報檔案照)
2022新春嘉年華訂於於1月15、16日在法拉盛喜來登大酒店舉行，歡迎民眾共襄盛舉。(本報檔案照)

今年首場最大「2022世界日報與紐約人壽新春嘉年華」，訂於1月15及16日(周六、日)上午10時30分至下午4時，在法拉盛喜來登大酒店登場；歡迎民眾呼朋引伴，一起來辦年貨、玩傳藝、看表演。

世界日報特別規畫不同類型的展區，希望提供給社區民眾多元樂趣。現場的不同區域包括：主場區、資訊區、新春區、舞台活動區等。主場區共規畫20個以上的攤位，含食品、家電商家等一起提供多元商品，如：醬油、人參、鮑魚禮盒或家電，讓大家享受特價優惠。

資訊區的醫療健保及銀行等攤位，如紐約人壽、安保健康保險及中國信託銀行等12家機構，也會提供新年度的健康保險資訊，一起與大家準備度過新的一年。

「新春區」攤位，邀請中華技藝老師，現場揮毫寫書法並免費提供春聯供民眾索取；中國結老師利用簡單教學，教大家如何製作中國結；剪紙及燈籠搭配虎年，將讓民眾體驗過年樂趣，做完手工藝後還可以把虎年剪紙、虎年燈籠帶回家。小品花攤位，提供製作小品花教學服務，可以將小品花作室內擺設。

「舞台區」提供豐富及吸睛表演，絕對令觀眾流連忘返。少兒街舞活動將帶動現場活絡氣氛；兒童漢服走秀大會、兒童拉丁舞、小孩中國舞，一定讓社區媽媽們直呼可愛；另外手語、打鼓及管弦樂團等多質化表演，也令人十分期待。舞台中最有看頭環節，是活動單位規畫的互動遊戲、多場抽獎活動，絕對讓民眾玩得盡興而歸。

因應疫情防疫規定，保障參展者及民眾安全，主辦方規定參加者年滿12歲以上，需完全接種新冠疫苗(打兩針以上)；5歲至11歲兒童至少需接種一針疫苗。請民眾當天出示疫苗卡及身分證，工作人員會進行身分確認、體溫檢查。室內環境也呼籲每位民眾配戴口罩，保護彼此安全。

另外，協辦單位慈濟紐約分會，將免費贈送參與觀眾每人一個KN95口罩及防護面罩，並在每個攤位桌上放一瓶洗手液，隨時供大家使用。

歡迎民眾一同參加15日和16日的新春嘉年華活動，並敬邀商家報名參展，一起到法拉盛聚寶集福、擺攤生財。攤位報名專線(718)746-8889轉分機6362，或[email protected]

疫苗 法拉盛 口罩

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