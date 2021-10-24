亞裔之聲 「巴德當代樂團專場」演繹華人故事

第四屆紐約中國當代音樂節「巴德當代樂團專場」音樂會成功舉辦。（主辦方提供）

第四屆紐約中國 當代音樂節「亞裔之聲」的最後一場線下音樂會 「交響映像」日前在巴德學院理查德費舍爾表演藝術中心(Richard B. Fisher Center for the Performing Arts, Bard College)成功舉辦；音樂節藝術總監蔡金冬執棒巴德當代樂團，上演根據華裔美軍士兵陳宇暉(Danny Chen)真實事件改編的歌劇「一個美國 士兵」(An American Soldier)選段，並美國首演巴德音樂學院院長、作曲家譚盾疫情期間創作的「祈禱與祝福」。

16日的音樂會上半場以譚盾的「祈禱與祝福」開場，管弦樂團、女高音及打擊樂共同演繹，作品詞曲蘊含中國思想家老子的哲學，傳達希望、溫暖、愛和祝福；上半場呈現的另外兩部作品分別為：青年作曲家、鋼琴家龔天鵬的「一個中國人在紐約」，用音樂描繪一個中國學生在美國面對文化差異的經歷，以及巴德音樂學院教員、作曲家李昕艷受音樂節委約創作古箏協奏曲「覺醒之光」，作品表達人類在面對曠日持久、前所未有的疫情時精神上的成長。

音樂會下半場上演歌劇「一個美國士兵」的動人片段，這部作品由音樂節常駐作曲家黃若作曲，特邀嘉賓、托尼獎獲得者、劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)編劇，講述了在紐約華埠出生長大的陳宇暉，參軍時期遭受種族主義霸凌的悲痛故事；今年正值陳宇暉去世十周年，其家人受邀出席音樂會。

19日晚，音樂節在線上交響音樂會「美國音樂敘述美國故事」中落幕。