我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

亞裔之聲 「巴德當代樂團專場」演繹華人故事

記者金春香／紐約報導
第四屆紐約中國當代音樂節「巴德當代樂團專場」音樂會成功舉辦。（主辦方提供）
第四屆紐約中國當代音樂節「巴德當代樂團專場」音樂會成功舉辦。（主辦方提供）

第四屆紐約中國當代音樂節「亞裔之聲」的最後一場線下音樂會 「交響映像」日前在巴德學院理查德費舍爾表演藝術中心(Richard B. Fisher Center for the Performing Arts, Bard College)成功舉辦；音樂節藝術總監蔡金冬執棒巴德當代樂團，上演根據華裔美軍士兵陳宇暉(Danny Chen)真實事件改編的歌劇「一個美國士兵」(An American Soldier)選段，並美國首演巴德音樂學院院長、作曲家譚盾疫情期間創作的「祈禱與祝福」。

16日的音樂會上半場以譚盾的「祈禱與祝福」開場，管弦樂團、女高音及打擊樂共同演繹，作品詞曲蘊含中國思想家老子的哲學，傳達希望、溫暖、愛和祝福；上半場呈現的另外兩部作品分別為：青年作曲家、鋼琴家龔天鵬的「一個中國人在紐約」，用音樂描繪一個中國學生在美國面對文化差異的經歷，以及巴德音樂學院教員、作曲家李昕艷受音樂節委約創作古箏協奏曲「覺醒之光」，作品表達人類在面對曠日持久、前所未有的疫情時精神上的成長。

音樂會下半場上演歌劇「一個美國士兵」的動人片段，這部作品由音樂節常駐作曲家黃若作曲，特邀嘉賓、托尼獎獲得者、劇作家黃哲倫(David Henry Hwang)編劇，講述了在紐約華埠出生長大的陳宇暉，參軍時期遭受種族主義霸凌的悲痛故事；今年正值陳宇暉去世十周年，其家人受邀出席音樂會。

19日晚，音樂節在線上交響音樂會「美國音樂敘述美國故事」中落幕。

第四屆紐約中國當代音樂節「巴德當代樂團專場」音樂會成功舉辦。（主辦方提供）
第四屆紐約中國當代音樂節「巴德當代樂團專場」音樂會成功舉辦。（主辦方提供）

美國 中國 紐約

上一則

普選提前投票首日 華社冷清 黃敏儀籲積極投票

下一則

紐約州律師公會首位亞裔主席劉藹明 獲頒「劉德光開拓者獎」

延伸閱讀

台灣民主轉骨湯？首次立委罷免 刪Q夜隔空拚場

台灣民主轉骨湯？首次立委罷免 刪Q夜隔空拚場
影／恐怖巨蟒現身邊境叢林 出動怪手才抓得住

影／恐怖巨蟒現身邊境叢林 出動怪手才抓得住
席納瑪挨批不顧法案協商 卻跑去歐洲募款

席納瑪挨批不顧法案協商 卻跑去歐洲募款
南加內陸音樂節不會只要求疫苗接種證明 可有選項

南加內陸音樂節不會只要求疫苗接種證明 可有選項
用旋律述亞裔故事 「亞裔之聲」12日揭幕

用旋律述亞裔故事 「亞裔之聲」12日揭幕

熱門新聞

亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

2021-10-16 16:42
已長大成人的蘇菲易。(蘇菲易提供)

出生一個月遭棄 被美國家庭領養 華女尋根找父母

2021-10-19 02:30
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46
市警72分局華裔女警員吳依凡首次上庭，被控多項謀殺重罪。(讀者提供)

開槍殺人華裔女警首出庭 被控多項謀殺重罪

2021-10-19 15:03
在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

2021-10-16 09:19
最新房地產報告顯示，紐約市疫情租金暴跌態勢已逆轉反彈，租金不斷上漲；圖為曼哈頓下城。(路透)

紐約市公寓租金 熬過疫情反彈飆漲

2021-10-18 09:09

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」