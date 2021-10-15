周末好去處╱辣椒展覽會、玉米迷宮 有吃有玩

辣醬展覽會

第八屆紐約市辣椒展覽會(8th Annual NYC Hot Sauce Expo)將在本周末舉行，民眾可體驗來自世界各地的上百種口味辣椒醬，再配上各式雞尾酒、啤酒，以及各類美食 ，挑戰味蕾的同時也能大快朵頤；活動之中還會有吉娃娃選美比賽、吃辣椒比賽等。16日(周六)和17日(周日)每天上午10時開始，持續至晚6時，地點在在布碌崙 (布魯克林)72 Nobel St，Brooklyn EXPO Center。更多信息可登錄網站https://www.nychotsauceexpo.com/查詢。

安迪霍爾玉米迷宮

皇后區農場博物館(Queens County Farm Museum)本周末將帶來根據藝術家安迪沃荷(Andy Warhol)的作品「牛」(Cow)啟發創作的神奇玉米迷宮，民眾參與過程中會通過尋找線索解決謎題，走出迷宮後會到達勝利橋(Victory Bridge)，在橋上就能看到玉米迷宮製成的作品「牛」的全貌，16日和17日11時開門，至下午4時半，更多信息可查詢網頁https://www.queensfarm.org/the-amazing-maize-maze/。

10月啤酒節

年度德國 啤酒節(OktoberFest)也稱十月節，從德國傳到世界誒各地，雖已步入10月中旬，慶祝仍在繼續，本周末15號碼頭邊會繼續啤酒狂歡，活動全部在室外；不僅有各類德國啤酒，還有德國美食如香腸，以及表演項目等。地點在曼哈頓南街(South St)78號，不需疫苗證，16、17日從午時進行至凌晨。同一地點處啤酒節狂歡外，也提供早午餐和落日(Brunch & Sunsets)活動，民眾可以在中午12時至下午4時之間參與，享受美好風景和美食。

綠點市集

布碌崙綠點市集(Greenpoint Terminal Market)周末會有上百個商販聚集，商品從古著衣物、古董到當地藝術家和設計師的作品，以及時尚先鋒商品，無奇不有，還有很多世界各地風味美食；該市集發源於去年疫情期間，在戶外提供安全場所給商販和顧客，去年冬季因疫情嚴重而關閉，今年再次重開；逛完市集民眾還可以去東河邊漫步，眺望曼哈頓景色，並能體驗綠點這一具有東歐風情的社區種種，市集地點在 2 Noble Street，從上午10時開放至下午6時。