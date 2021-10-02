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捷運一日遊 MTA AWAY方便又實惠

編譯孫梁／綜合30日電
大都會運輸署日前推出「MTA AWAY」捷運出行計畫，搭乘MTA系統的火車與巴士即可實現一日遊。（取自MTA網站）
大都會運輸署日前推出「MTA AWAY」捷運出行計畫，搭乘MTA系統的火車與巴士即可實現一日遊。（取自MTA網站）

紐約市、長島和哈德遜河谷的旅遊資源豐富，有很多適合一日遊的景點和戶外活動，大都會運輸署(MTA)日前推出「MTA AWAY」捷運出行計畫，搭乘MTA系統的火車與巴士即可實現一日遊，既便捷，又節省開車面臨的道路擁堵、汽油費和停車費。

MTA與哈德遜河谷和長島的旅遊部門的合作，在「MTAaway.com」網站介紹市區和郊區的景點、路線、餐飲、活動指南和特色旅遊。從市內的巴士和地鐵站，到長島鐵路和北線鐵路的列車，都有MTA AWAY標誌的二維碼，掃描後可顯示各類一日遊介紹，及搭乘哪種捷運最便利。

MTA客服主管梅耶(Sarah Meyer)說，創辦「MTA AWAY」的宗旨是鼓勵民眾一日遊時放棄開車，改搭捷運交通，這樣既有利於促進經濟、民眾也能節省開支。現在，所有景點和活動都集中在「MTA AWAY」上，便於策畫一日遊，上網就能找到目的地，了解如何前往。

「MTA AWAY」計畫還向未來的商業合作夥伴招手，任何單位都可與MTA在「MTA AWAY」框架下合作，將他們的活動發布捷運廣告，搭乘紐約市地鐵、巴士、長島火車及北線火車的通勤客每天多達數百萬。

在該計畫中，梵高展館(The Van Gogh: The Immersive Experience)表示，MTA乘客可享門票優惠，展館為服務的志願者提供梵高牌T恤，為參觀者免費發口罩；提供門票優惠的還有曼哈頓的現代藝術博物館、哈德遜河谷的風暴王藝術中心(Storm King Art Center)和紐約植物園。

此外，參加長島品酒一日遊(Escorted Long Island Wine Tours)、參觀紐瓦克水族館、布朗士動物園和哈德遜河博物館的人，可享有火車票優惠和門票優惠。

利用「MTA AWAY秋季周末」計畫的火車乘客有有更多的優惠，長島鐵路和北線鐵路規定，月票乘客在周末出行時可坐到任何一站，沒有平時的到站限制，而且月票持有人可攜帶四人同行，每人每趟的車資僅一元。但長島火車和北線火車的月票均僅限於本線路使用。

更多信息可登錄https://away.mta.info/查詢。

MTA 長島鐵路 紐約市

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