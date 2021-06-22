地鐵找不到駕駛員 每月減班8000多次

紐約市捷運系統員工短缺導致諸多班次被取消。(記者張晨/攝影)

紐約市隨著疫情 趨緩，捷運 系統也力求恢復正常，但大都會運輸署(MTA )卻面臨員工短缺；就在上周客流鼎盛期，因駕駛員不足，調度員不得不取消了成千上百趟預定行程，且導致諸多延誤。

地鐵如今已回歸了24小時運行，但在長達一年的夜班停運及客流驟降後，隨之而來的是人員短缺；根據MTA官方統計數據，16日迎來了單日250萬人次的疫情以來客流高峰；然而由於找不到駕駛員，而不得不取消了114次的預定車次。

數據顯示，5月有8000多趟班次被取消，6月前18天因同種原因已取消了5355次班次，整月預計將有8700多趟車次會被取消。

該問題加重了等候時間、乘客滯留站台及車廂擁擠問題；新冠肺炎導致150多名捷運員工死亡，數百人退休，再加上疫情期間客流枯竭，官方大規模削減預算，還在全部門範圍內實施了工資凍結。

根據官方數字，自疫情開始以來，MTA淨損失了2800多名雇員；MTA發言人明頓(Tim Minton)承認了員工短缺對客流量恢復的不利影響，表示可能導致已經準備好回辦公室工作的通勤客再做觀望，也加劇路面堵車情況。

捷運管理部門試圖通過支付加班費來避免列車取消，但消息人士稱，將需要幾個月的時間，才能使員工恢復到疫情前的規模。列車長需要三個月培訓，而駕駛員需要則八個月，這意味著今天雇用的駕駛要到明年年初才能開始正式工作。

「毫無疑問，持續的人手短缺，以及軌道信號方面一些具有挑戰性的問題，影響了近幾周的服務。」明頓表示，MTA將盡快招聘和培訓新列車組人員。