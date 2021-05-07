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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

華醫籲盡早接種 降低傳播機率

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙恆康綜合診所華裔醫學博士魯兵4日受邀線上講座，講解有關新冠疫苗信息。(視頻截圖)
布碌崙恆康綜合診所華裔醫學博士魯兵4日受邀線上講座，講解有關新冠疫苗信息。(視頻截圖)

華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會及阿茲海默症關愛服務4日舉辦線上講座，邀請布碌崙恆康綜合診所華裔醫學博士魯兵，講解新冠疫苗並回答民眾疑慮；魯兵表示，在全民接種、社區保持嚴格防護的前提下，能降低病毒變種傳染機率，呼籲大眾不要對疫苗抱有不信任，應盡早接種。

針對嬌生(Johnson & Johnson)疫苗多名接種者出現血栓而遭停用一陣，魯兵表示，當時接種嬌生疫苗人數已達680萬；每100萬人中出現一個血栓，是非常罕見的病例，民眾無需過於擔憂。

魯兵指出，輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)接種者從未出現血栓情況，從數據上看安全性更高，但總體來說三種疫苗皆有效，各有優點；像嬌生只需施打一劑就可。

魯兵解釋「平安、關愛、自由」就是民眾接種疫苗後的好處，儘管很多人擔心副作用而不敢接種，但是疾病的影響往往更不能預料；此前報告提到新冠病毒對兒童的影響較低，但是外州有一名六歲女童近期因疫去世，魯兵認識的一名醫生最近造訪印度後不久也感染新冠去世，說明新冠病毒還是難以預測，為保平安，盡早接種為妙。

魯兵以近來疫情失控的印度為例，雖然還不確定是否與變種病毒有關，但防止病毒變種總歸是對的，應對變種新冠病毒確實很有挑戰性，目前只能通過疫苗普及化、民眾持續防疫，來減少病毒突變的機會。

面對民眾的詢問，魯兵表示兩劑式疫苗若不施打第二劑，雖不會對身體造成損害，但是保護力恐怕達不到80%、90%；若民眾第二劑接種因為有事而耽擱，延後一些日子再打也可以，效力比未接種第二劑的民眾來得強。

但需注意的是，打完第一劑只能產生相當的保護力，若期間不慎接觸到新冠患者，感染機率還是比完全接種者來得高。

華裔醫生表示，只有全民接種，新冠疫情才會消失；圖為曼哈頓華埠的疫苗站，華人在排隊...
華裔醫生表示，只有全民接種，新冠疫情才會消失；圖為曼哈頓華埠的疫苗站，華人在排隊等候注射。(Getty Images)

疫苗 嬌生 布碌崙

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