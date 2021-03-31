打完疫苗現新冠胳膊 專家：免疫反應

新英格蘭醫學期刊近期發表相關文章分析「新冠胳膊」，並展示多張照片。(取自新英格蘭醫學期刊)

隨著新冠疫苗 接種的推廣，部分民眾反映接種第一針莫德納 (Moderna)疫苗一周後，胳膊出現紅腫、瘙癢、疼痛甚至硬塊；對此，內科醫生朱自強表示，這些現象稱為「新冠胳膊」，是接種疫苗後人體產生的免疫反應，民眾無須擔憂，且不用使用抗生素治療，四到五天後症狀即會消失。

朱自強接受本報採訪時表示，近期有不少患者致電諮詢，稱接種第一針莫德納疫苗八到十天後，胳膊出現皮疹；他說，這些皮疹的大小與形狀不同，最大可達六吋。

根據新英格蘭醫學期刊(The New England Journal of Medicine)近期發表相關文章，朱自強說，其中一個實驗分析12名莫德納第一針接種者的「新冠胳膊」(COVID arm)，並展出多張照片，探討這疫苗副作用的原因與治療方式。

朱自強表示，多份醫學報導的第三期臨床實驗顯示，接種第一針之後發生新冠胳膊的比率為0.8%，第二針為0.2%；多數患者稱他們接種了莫德納疫苗，少數稱接種輝瑞後產生副作用。

朱自強說，新冠胳膊不是注射部位皮膚感染，是一種遲發性過敏 反應，即身體免疫系統對疫苗產生的局部反應，無需使用抗生素治療；他表示，目前尚不清楚導致這些過敏反應的原因，但研究稱新冠胳膊不會引起長期的危害，民眾無需因為擔憂而拒絕接種疫苗。

對於如何緩解疫苗副作用，朱自強表示，目前建議患者服用布洛芬等非甾體抗炎藥(非類固醇抗炎藥)，同時使用Benadryl等抗組胺藥，或非處方的氫化可的松乳膏或使用冷敷物減輕疼痛。

朱自強表示，這些遲發性的皮膚反應一般會在四到五天內消失，若皮疹持續超過一周，或出現除了注射部位外其他部位或出現全身症狀，患者需向醫生尋求幫助，並建議過敏者通過聯邦疾病防治中心(CDC)的V-safe新冠疫苗網站，更新自己接種疫苗後出現的副作用。