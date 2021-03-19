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「觸碰視覺」 台灣藝術家用空間感知溫柔

記者顏潔恩／紐約報導
平面設計師、藝術家賴莞仙。(賴莞仙提供)
平面設計師、藝術家賴莞仙。(賴莞仙提供)

布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)備受年輕族群的喜愛，也是藝術創作家主要活躍空間之一，近來多個展覽活動開跑，逐漸恢復因新冠疫情飽受衝擊的藝文產業；其中Latitude畫廊從即日起至24日(周三)推出「觸碰視覺」(Tactile Vision)展覽，精選了來自台灣的藝術家賴莞仙的12幅照片和藝術作品，邀請觀眾透過不同的媒介發掘作品裡的「柔軟」(softness)，並藉此感知自己生命中曾有過的溫暖。

此次的個展計畫「觸碰視覺」重新定義「軟」的概念，將世界想像成一個柔軟的器皿，邀請觀者透過不同的媒介和概念，領會、感受一絲溫柔。賴莞仙說，「希望每樣作品都能提供給觀眾一個機會去再次經歷自我的溫暖的感覺、回憶或想像中」。

「軟」在此被解釋為一種靈活、彈性、包容的狀態，比較接近於「柔韌」。而賴莞仙的作品試圖去捕捉生命中的軟性片刻，並將她的感受應用在不同材料和媒體的創作中。

「觸碰視覺」展覽將展出的插畫作品。(賴莞仙提供)
「觸碰視覺」展覽將展出的插畫作品。(賴莞仙提供)

手指滑入寵物鬆軟的毛中、把臉塞進毛茸茸的抱枕、微風吹拂過肌膚，甚至是看著夕陽的光緩緩變色都可以是柔軟的實踐及經驗。不僅僅是觸覺可以使人感受到「軟」，其他感官也可以體驗柔軟。「軟」作為一個思想體系，提醒人們更加纖細的體會自身及周遭的人事物，進而對於平庸的日常，產生嶄新的感受。

賴莞仙畢業於普瑞特藝術大學傳達設計研究所，目前定居於布魯克林，是一個平面設計師及藝術家。她的作品不設限，以細膩手法進行各種類型創作，有攝影、插畫及小型藝術裝置。

紐約是個充滿機會、靈感隨處拾來的城市的地方」，賴莞仙說，走在街上永遠都有大大小小的驚喜，也許是街角的塗鴉、沒見過的植物，甚至是垃圾堆的老鼠，第一手的視覺、觸覺、聽覺，都可以是創作的泉源。

「觸碰視覺」展覽將展出的插畫作品。(賴莞仙提供)
「觸碰視覺」展覽將展出的插畫作品。(賴莞仙提供)

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