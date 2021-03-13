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法拉盛550劑疫苗 數小時搶光

記者牟蘭／紐約報導
「亞美醫師協會」的醫護人員為民眾準備輝瑞疫苗的注射。(記者牟蘭／攝影)
「亞美醫師協會」的醫護人員為民眾準備輝瑞疫苗的注射。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛文藝中心12日開放臨時新冠疫苗注射點，主辦方表示，中文預約電話開通後，550針疫苗數小時「搶光」；多名前來施打新冠疫苗的華裔長者稱，他們不會英文、不熟悉使用電腦，直到該注射點可以打電話用中文預約，終於可以接種疫苗，一些長者在疫情期間仍需外出工作，早日接種疫苗，對他們至關重要。

「亞美醫師協會」(CAIPA)與州衛生廳(DOH)合作，12日與13日在法拉盛文藝中心設立臨時新冠疫苗注射點，為郵遞區號包括11354、11355、11356與11357等九區民眾提供550針輝瑞藥廠(Pfizer)新冠疫苗，活動當天由慈濟基金會美國紐約分會成員擔任義工，為不諳英文的長者指引流程。

亞美醫師協會總裁暨會長劉季高表示，本次疫苗注射點預約電話開放後，550針疫苗在數小時內預約額滿，12日上午仍有大量沒有預約到疫苗的長者在中心外等候，協會工作人員幫助這些符合施打標準的民眾另外預約注射時間。

當日施打疫苗的于中華表示，今年已66歲，但為了生計，仍堅持在一家餐廳工作；他說，因不了解預約流程，自己雖符合施打疫苗條件，遲遲未能注射，日前成功預約後，12日下午由妻子陪伴接種第一針疫苗，希望獲得抵禦病毒的「盔甲」。

今年78歲的趙艾米(音譯)說，她從春節前就試圖通過家庭醫生預約接種新冠疫苗，但一直未能如願找到法拉盛附近的注射點，她說自己因不良於行，且沒有私家車，無法前往其他地區打疫苗，得知當天的活動後，由家庭醫生協助成功預約，「打完疫苗後，想早日回中國」。

12日與13日在法拉盛文藝中心注射疫苗的民眾，需按預約時間於4月2日或3日前往同一地點，攜帶居住證明與醫院證明等施打第二針疫苗，法拉盛文藝中心地址為法拉盛北方大道137-35號。

州金融服務部政府間事務副總監兼首席多元化官員孫雯，當日代表州長辦公室前往注射點協助，她表示，一些亞裔長者因不諳英文、不熟悉使用電腦，遲遲未能預約新冠疫苗，州府選擇與亞美醫師協會合作，希望為華人社區民眾提供語言協助，讓法拉盛社區民眾在「家門口」就能施打疫苗。

國會眾議員孟昭文表示，包括法拉盛市中心的郵遞區號11355，近期疫情指數飆高，一度成為全市七天陽性率最高的地方，近期確診率才逐漸下降；她說，許多長者因語言障礙等原因，無法預約法拉盛附近的疫苗站施打疫苗，她感謝臨時疫苗站的設立，鼓勵符合標準的民眾盡快施打新冠疫苗。

法拉盛文藝中心12日與13日變身新冠疫苗注射站點，為耆老與其他符合資格的民眾提供...
法拉盛文藝中心12日與13日變身新冠疫苗注射站點，為耆老與其他符合資格的民眾提供注射。(記者牟蘭／攝影)
「亞美醫師協會」的醫護人員為民眾準備輝瑞疫苗的注射。
「亞美醫師協會」的醫護人員為民眾準備輝瑞疫苗的注射。
「亞美醫師協會」(CAIPA)與州衛生廳(DOH)合作，12日與13日在法拉盛文...
「亞美醫師協會」(CAIPA)與州衛生廳(DOH)合作，12日與13日在法拉盛文藝中心設立臨時新冠疫苗注射站。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛文藝中心12日與13日變身新冠疫苗注射站點，為耆老與其他符合資格的民眾提供...
法拉盛文藝中心12日與13日變身新冠疫苗注射站點，為耆老與其他符合資格的民眾提供注射。(記者牟蘭／攝影)

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