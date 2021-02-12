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餐館重開堂食前夕 SBS專員走訪華埠

記者金春香／紐約報導
SBS專員、陳倩雯辦公室代表等人在華埠與新糖潮業者交談。（記者金春香／攝影）
SBS專員、陳倩雯辦公室代表等人在華埠與新糖潮業者交談。（記者金春香／攝影）

市小商業服務局(SBS)華裔專員、市議員陳倩雯辦公室代表和華埠共同發展機構，11日走訪多家華埠餐館，在紐約市餐館堂食重新以25%客容量重開前一天，叮囑業者堅持填寫每日清潔和消毒日誌、員工健康篩檢日誌；走訪中發現有不少商家員工不懂英文，當市府相關部門到店內檢查時，因為溝通障礙導致無辜被開罰單。

當日一行人在華埠共同發展機構位於堅尼路的信息亭集合，分別前往堅尼路靠近地鐵站處的金馬崙西餅店，東百老匯附近的Two Bridges餐館、明豐閣和新糖潮餐館。

金馬崙不久前剛被市樓宇局開出1000元罰單，原因是店內未能提供每日清潔和消毒日誌紀錄及員工健康篩檢表；業主李Kenny表示，收到罰單時他正好不在店內，員工不太懂英文，聽不懂樓宇局索要的材料。

社區人士陳Jerry表示，由於語言不通而無辜被罰的華人商家非常多，需要市府各部門提供更多語言翻譯服務，檢查團隊中也應增派更多講少數族裔社區語言的員工。

SBS華裔專員當日為李Kenny提供中文版日誌紀錄表格，並提醒12日堂食重開起，餐館業者須在店面公告堂食顧客上限人數，並提醒食客若過去十天曾前往高風險州必須自行隔離；此外業者也必須提供室內用餐空氣過濾和排風系統表格，否則會被衛生局懲罰；餐館還要準備客人登記表和供應商登記表，這些文件應隨時放在店裡，方便機構人員突擊檢查時直接交給對方。

新糖潮餐館日前因戶外就餐區的遮蔽面積超過50%而被市交通局警告，SBS華裔專員提醒，雖然未被罰款，但業者不能心存僥倖，應該按照規定改進，目前新糖潮戶外用餐區的位置並不符合規定，應該與人行道邊緣距離八呎，且戶外區的面積大於400平方呎，需要向樓宇局申請獲得額外許可。

此外，餐館要在餐桌椅邊搭建的護欄上貼反光貼紙，以保證開車者在天黑後也能看到路邊的餐桌椅，以免發生交通事故，另外餐館也要在路邊提供符合「聯邦殘障人士保護法」(Americans With Disabilities Act)要求的輪椅通道。

明豐閣和新糖潮業主也表示，雖然可以重啟堂食，但他們打算觀望一段時間等疫情繼續穩定再說，目前仍以戶外就餐和外賣為主，並會繼續改善戶外用餐區。

市小商業服務局專員、市議員陳倩雯辦公室代表和華埠共同發展機構11日走訪多家華埠餐...
市小商業服務局專員、市議員陳倩雯辦公室代表和華埠共同發展機構11日走訪多家華埠餐廳。（記者金春香／攝影）
SBS專員在華埠提醒明豐閣業主戶外就餐區的各項要求。（記者金春香／攝影）
SBS專員在華埠提醒明豐閣業主戶外就餐區的各項要求。（記者金春香／攝影）
SBS專員提與Two Bridges Diner業者交談。（記者金春香／攝影）
SBS專員提與Two Bridges Diner業者交談。（記者金春香／攝影）
SBS專員了解華埠金馬崙餅店被開罰單的情況。（記者金春香／攝影）
SBS專員了解華埠金馬崙餅店被開罰單的情況。（記者金春香／攝影）
SBS專員提醒華埠明豐閣業者戶外就餐區的各項要求。（記者金春香／攝影）
SBS專員提醒華埠明豐閣業者戶外就餐區的各項要求。（記者金春香／攝影）

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