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洋基球場接種點明啟用 限布朗士居民

記者和釗宇／紐約報導
葛謨宣布，洋基球場將作為新冠疫苗大規模接種點於周五(5日)啟用。（美聯社）
葛謨宣布，洋基球場將作為新冠疫苗大規模接種點於周五(5日)啟用。（美聯社）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)3日宣布，洋基球場(Yankee Stadium，見圖，美聯社)將作為新冠疫苗大規模接種點於周五(5日)啟用；葛謨表示，目前布朗士區新冠檢測陽性率較高，因此洋基球場僅限有資格打疫苗的布朗士區居民接種；同時，州府此前已允許各地方政府自行擴大接種範圍，白思豪宣布允許全市持有TLC牌照的電召車、計程車司機和餐館工人接種疫苗。

葛謨表示，過去幾周以來，布朗士區的陽性率在紐約市五區中最高，一直在6%以上；考慮布朗士區非洲裔社區聚集，在洋基球場開設大規模接種點也是葛謨提出公平分配疫苗計畫的一部分，確保醫療資源短缺、疫情中受創嚴重的社區能夠更便利地獲取疫苗資源，因此洋基球場接種點僅限布朗士區居民接種。

洋基球場將於周五開門，運營時間為早8時至晚8時，每周運營七天，符合目前接種資格的布朗士區居民可以在網站Somosvaccinations.com或撥打電話(833)766-6769預約；居民前去接種時須攜帶布朗士區的居住地址證明，如身分證件、房東證明、房租收據或合同或房貸紀錄等。

同時，葛謨還宣布，本周將在全州範圍內新增35個社區接種點，包括教會、社區中心、政府樓以及公共文娛場所，預計每周的疫苗接種人數將增加超過2萬5000人；詳細地址和開放時間可在網頁https://reurl.cc/v5dMQy查看。

聯邦政府此前小幅增加疫苗供應，葛謨表示允許地方政府擴大接種範圍，可按照本地需要，自行決定是否允許電召車/計程車司機、餐館工人和殘障療養院人士接種；白思豪3日立即宣布按照州府指導擴大接種範圍，全市持有TLC牌照的司機、 餐館工人和殘障療養院人士均可預約接種。

葛謨宣布，洋基球場將作為新冠疫苗大規模接種點於周五(5日)啟用。（州長辦公室提供...
葛謨宣布，洋基球場將作為新冠疫苗大規模接種點於周五(5日)啟用。（州長辦公室提供）

布朗士 疫苗 葛謨

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