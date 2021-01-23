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緬街公車專用道 阻耆老看診

記者牟蘭／紐約報導
居住在凱辛納大道百利大廈91歲的錢仕玉，需要依靠四腳助步器行走，私家車不能進入緬街，日常出行大受影響；左為楊愛倫。(楊愛倫提供)
居住在凱辛納大道百利大廈91歲的錢仕玉，需要依靠四腳助步器行走，私家車不能進入緬街，日常出行大受影響；左為楊愛倫。(楊愛倫提供)

法拉盛市中心公車專用道計畫日前開始實施，私家車包括電召車都不能在北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道之間通行；對此，多名耆老表示，腿腳不便的他們被「堵」家中，根本出不了門，連去診所與康復中心都成問題。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，根據法拉盛公車專用道法規，除了公車、貨車以及警車與消防車外，包括電召車、Uber以及出租車與私家車，除一個街區內接送或進出車庫外，禁止在北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道通行。

居住在凱辛納大道百利大廈的錢仕玉，今年已經91歲，因腿腳不便，她需要依靠四腳助步器行走；私家車和電召車不能進入緬街，她的日常出行都受影響，尤其是前往診所看病更成問題。

同一棟大樓住戶、80歲的古鐵雷斯(Rolando Guitierrez)，已在法拉盛居住超過50年，因腿腳不良於行，看診需麻煩朋友駕車接送；友人如約於19日下午前往法拉盛接他去診所，但友人進入緬街後，被警察告知，私家車不能從緬街進入凱辛納大道，導致友人只能繞道巴克萊大道(Barclay Ave.)。

古鐵雷斯說，友人從電話上告知他，當天的交通幾乎一團亂，根本進不來法拉盛市中心，他也只能與醫生另約時間，想辦法赴約看診，「這個計畫一點也不合理，我擔心下次看診也錯過」。

居住在40路的75歲的周琳，去年12月在家不慎滑倒，需要輪椅才能出行；她說，自己每周要定時去一哩遠的康復中心複診，但因自己不能行走，必須依靠私家車接送，而本周因法拉盛市中心公車專用道實施，接送她的車輛無法順利進入，她也只能放棄本周預約。

前州眾議員楊愛倫表示，因法拉盛市中心公車專用道計畫實施，還有不少耆老面臨相同問題，他們因腿腳不便，根本無法搭乘公交車，必須依靠私家車出行，如今讓他們連看病都成問題；她表示，除了長者外，附近小商家的生意也受到衝擊，她呼籲更多民眾發聲，停止這項計畫。

在凱辛納大道上開設辦公室的移民與刑事律師朱偉表示，他的多名客戶從19日起向他打電話投訴當地混亂的交通，無法按時赴約；他批評這項計畫不合理，呼籲當地民眾連署向選區包括法拉盛的市議員與州眾議員及參議員反應，要求市府中止這項計畫。

法拉盛商改區表示，若民眾生活出現任何不便，可登錄https://www1.nyc.gov/html/dot/html/contact/contact-form.shtml?routing=qn陳情。

居住在凱辛納大道百利大廈91歲的錢仕玉，需要依靠四腳助步器行走，私家車不能進入緬...
居住在凱辛納大道百利大廈91歲的錢仕玉，需要依靠四腳助步器行走，私家車不能進入緬街，日常出行大受影響。(楊愛倫提供)

法拉盛 電召車 眾議員

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