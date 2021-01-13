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親身體驗隔離酒店 華婦點讚

記者顏潔恩／紐約報導
葉湘萍形容房間空間寬敞明亮，還有大窗戶採光。(葉湘萍提供)
葉湘萍形容房間空間寬敞明亮，還有大窗戶採光。(葉湘萍提供)

不少華人因語言障礙和對隔離酒店不了解，就算確診新冠後也拒絕該服務，居住在布碌崙(布魯克林)的華女葉湘萍日前和八歲女兒雙雙確診，在市府的安排下到酒店隔離兩周；她形容居住環境良好、工作人員也友善，通過翻譯服務也能妥善溝通，希望自身經歷能化解部分民眾的疑慮。

葉湘萍表示，母女二人在去年底確診，她於12月26日致電市檢測追蹤小組，只說了「Chinese」，對方就請了中文翻譯在線幫助溝通；通話中人員會詢問一些簡單問題，例如是否已接受檢測、報告結果及家庭住址等。

大約一個半小時，葉湘萍就接到短信，顯示載送專車的車牌號和抵達時間，並提醒兩人做好準備；她於是簡單收拾了衣服、洗漱的日常用品、水壺、零食等，就乘車前往一間位於皇后區的隔離酒店。

抵達後，前台工作人員確認兩人的個人信息，並完成體溫和血氧濃度的檢測，最後確認行李沒有攜帶刀子、打火機等危險物品，就被帶領到房間；在隔離的兩周間，工作人員早午晚會定時把餐點放在門口，她坦言感到唯一較不滿意的是食物不合華人口味，都以水果、沙拉、酸奶等西餐為主，但民眾可自點外賣到酒店，工作人員會幫忙送上門。

酒店的走廊上每天都有值班人員，他們除了按點來測量患者體溫，半夜也會敲門，確認患者的狀態良好；一次葉湘萍感到胸悶，開門告訴值班人員後，救護車很快就抵達酒店，載她去醫院檢查，所幸當天就情況好轉，回到酒店。隔離結束時，市府專員還進行問卷調查，詢問居住體驗、遇到的問題等。

葉湘萍說，8大道華社的民眾大多生活環境擁擠、多人合住，很難自主隔離，交叉感染的機率很大，而隔離酒店恰恰避免了這點，還有專人隨時監督患者的健康；對於部分華人擔心在酒店受到歧視，她也闢謠，說工作人員都很友善，會盡可能地滿足要求。

非常滿意隔離酒店服務的葉湘萍表示，離開前特地留下了小費和感謝留言。

因滿意酒店服務，葉湘萍留下小費和感謝留言。(葉湘萍提供)
因滿意酒店服務，葉湘萍留下小費和感謝留言。(葉湘萍提供)
隔離酒店提供的食物以西式餐點為主，民眾可自點外賣到酒店，工作人員可送上門。(葉湘...
隔離酒店提供的食物以西式餐點為主，民眾可自點外賣到酒店，工作人員可送上門。(葉湘萍提供)

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