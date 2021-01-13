中國小留染疫 社媒分享隔離日記萬人打氣

陳小桐小紅書分享患病Vlog，隔離13天後痊癒。(視頻截圖)

來自中國的小留學生陳小桐，為了能在2021年順利入讀大學，選擇在疫情 爆發後留在紐約 ，卻在去年聖誕前夕被確診新冠肺炎；隨後她在中國社群媒體 「小紅書」分享每天在家的隔離日常，而有哮喘基礎病的她也在網路上獲得了許多人的支持和鼓勵。

陳小桐表示，自己本不知被感染，有一次去朋友家取東西並閒聊了幾句，幾天後便聽聞了朋友室友確診的消息。

「我當時很害怕，心情也跌到了谷底。」她表示，自疫情開始搬出學校後，就一直非常注意防疫，「因我從小就患有哮喘，新冠這種直指肺部的呼吸道疾病對我來說可能是致命的。」

她立刻前往診所檢測病毒，結果為陽性；陳小桐表示，朋友和室友朝夕相處，並沒有被確診陽性，而是被檢出攜帶抗體，顯示此前已經感染過新冠病毒。

在隔離的13天中，她拜託朋友在藥店購買了體溫計、血氧儀以及哮喘噴霧，每天早晚定時監測紀錄；談起症狀，她說自己並沒有無非常嚴重的症狀，只有喉嚨腫痛和輕微咳嗽，大部分時間是靠吃從中國帶來的藥物控制。

「人們在社群媒體上的鼓勵，也是我能熬過隔離期的重要原因。」她表示，自己從高中九年級來紐約就讀，2021年即將邁入大學校園，為了上課、考試、申請大學更方便，就沒有和其他同學一樣回國。

陳小桐在小紅書分享的隔離日記有上萬人點閱，而帖子下的留言也多是加油打氣；在她隔離的第十天，因為網考托福(TOEFL)而停止更新，經歷了2020年一整年的隔離，並在確診的情況下，她依舊為申請大學而努力，「疫情不能成為人們停滯不前的藉口，生活總要繼續。」

在隔離期間，陳小桐也沒有向在中國的父母等家人透露，「他們除了為我擔憂，也什麼都做不了。」如今她已經在最近一次檢測中轉為陰性，她也表示自己非常幸運，在患有基礎病的情況下，沒有出現非常嚴重的症狀。

「相信紐約能度過難關，每個人都能度過難關。」她說，年輕人使用社群媒體，有時是為了能讓更多人聽見不同的聲音，而許多人表現出的支持和正能量，正是能攜手戰勝疫情的關鍵。

不少紐約華人或留學生也在確診新冠後拍攝視頻，在「抖音」、「快手」等社群媒體分享隔離的經歷，這種現象從去年年初的疫情日記，逐漸演化成如今的短視頻，下面的評論也意見不一，有人認為是炒作造假搏眼球，也有人是在下加油打氣望其早日痊癒。

在枯燥的隔離日子裡，既能發洩情緒，又能聊天解悶，還順道成了「網紅」，也算是不幸染疫的意外收穫了。