疫期求助大增 311撥打創紀錄

白思豪表示，全市今年共收到2350萬次311求助電話，創下311熱線成立18年以來新高；圖為白思豪接聽311電話。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)31日表示，全市今年共收到2350萬次311求助電話，創下311熱線設立18年以來新高；他表示，市府熱線電話311的撥打次數之所以暴增，是因為新冠疫情 期間市民對於基本服務和醫療服務的需求暴增。

白思豪表示，疫情高峰期間，311熱線成為紐約市民獲得食物、醫療照護、新冠檢測、學生遠程學習等方面必不可少的求助工具，數百名接線員24小時堅守崗位，為市民提供所需，「他們也是抗擊疫情中的無名英雄。」

此前的311撥打次數紀錄是2011年的2200萬次，2015年也曾達到2100萬次；2020年的2350萬次，比2019年的次數增長了20%；儘管撥打次數大幅增加，311團隊仍然將平均等待時間縮短了約33秒。

除了疫情期間優化服務，應對撥打量大幅增加的形勢，311團隊還成為很多生活信息的可靠來源，例如換邊停車、收垃圾、學校停課通知等。

白思豪表示，「當市民需要尋找食物、新冠檢測、獲取遠程學習設備時，他們都會向311求助；2020年比以往任何一年都艱難，如果沒有311接線員堅守崗位，我們的損失將更多；即便市民沒有撥打311的需求，也希望市民能夠撥打311，向這些盡責的公共服務人員道一聲感謝；有他們在，紐約市才會更好。」