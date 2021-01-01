長島男時報廣場「求腎」 警察獻愛心盼建捐贈鏈

威納尋求腎臟捐贈的廣告，在2020年除夕再度登上時報廣場廣告牌。（取自CBS新聞Instagram）

一名長島 男子的求腎廣告日前出現在時報廣場 廣告牌，引人關注，也吸引了一名紐約市 警總局偵探的注意力，將自己的腎臟捐出；雖然他的腎和長島男子並不匹配，但他仍堅持捐腎，並成功移植到賓州一名女性體內，他也希望長島男子能早日獲得匹配腎臟。長島患者的求腎廣告，在辭舊迎新的除夕，再度出現在時報廣場。

55歲的威納(Marc Weiner)家住長島大頸，是CBS新聞的員工，五年前他被確診為膀胱癌，接受手術後切除了膀胱、前列腺和兩個腎臟；雖然如今癌症已痊癒，但因沒有腎，每周須進行三次血液透析來維持生命，透析令他的身體十分虛弱，如果能獲得一個匹配的腎臟，就不需要再進行透析，身體能更加健康。

2018年威納開始公開尋求腎臟，在一家公司捐贈的時報廣場廣告空間刊登求腎訊息，該廣告引起紐約市警的警探洛羅(Michael Lollo)注意，決定出手相助，可惜他的腎臟與威納並不匹配，但為了幫助其他人，他仍然捐出一個腎臟。

如今洛羅已經退休，他成為國家腎臟捐獻組織(National Kidney Donation Organization)的倡導者，並繼續幫助威納尋找合適的捐獻者，而洛羅捐出的腎臟也成功移植到賓州一名女性體內。

兩年後，威納尋求捐贈的廣告再次登上時報廣場，希望獲得一名願意為他捐出的腎臟的好心人，就算無法匹配，他也可以通過該捐贈者進入國家腎臟登記處(National Kidney Registry)的新項目，經由該登記處尋找匹配者。

目前美國每天有13人在等待腎臟移植期間去世，約有10萬人在等待捐贈名單上；洛羅說，只要有人願意為威納捐腎，登記後當天，系統就會開始為威納與目前在數據庫內的3000多名捐贈者腎臟進行匹配。

洛羅表示，善良是可以互相感染的，希望更多有條件的人能夠成為腎臟捐贈者，「威納現在需要的就是一個夥伴，進入國家腎臟登記處，捐贈者不僅能救一個人，還能創造一個捐贈鏈。」

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