我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬 加州逼近230萬

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

長島男時報廣場「求腎」 警察獻愛心盼建捐贈鏈

記者金春香／紐約報導
威納尋求腎臟捐贈的廣告，在2020年除夕再度登上時報廣場廣告牌。（取自CBS新聞Instagram）
威納尋求腎臟捐贈的廣告，在2020年除夕再度登上時報廣場廣告牌。（取自CBS新聞Instagram）

一名長島男子的求腎廣告日前出現在時報廣場廣告牌，引人關注，也吸引了一名紐約市警總局偵探的注意力，將自己的腎臟捐出；雖然他的腎和長島男子並不匹配，但他仍堅持捐腎，並成功移植到賓州一名女性體內，他也希望長島男子能早日獲得匹配腎臟。長島患者的求腎廣告，在辭舊迎新的除夕，再度出現在時報廣場。

55歲的威納(Marc Weiner)家住長島大頸，是CBS新聞的員工，五年前他被確診為膀胱癌，接受手術後切除了膀胱、前列腺和兩個腎臟；雖然如今癌症已痊癒，但因沒有腎，每周須進行三次血液透析來維持生命，透析令他的身體十分虛弱，如果能獲得一個匹配的腎臟，就不需要再進行透析，身體能更加健康。

2018年威納開始公開尋求腎臟，在一家公司捐贈的時報廣場廣告空間刊登求腎訊息，該廣告引起紐約市警的警探洛羅(Michael Lollo)注意，決定出手相助，可惜他的腎臟與威納並不匹配，但為了幫助其他人，他仍然捐出一個腎臟。

如今洛羅已經退休，他成為國家腎臟捐獻組織(National Kidney Donation Organization)的倡導者，並繼續幫助威納尋找合適的捐獻者，而洛羅捐出的腎臟也成功移植到賓州一名女性體內。

兩年後，威納尋求捐贈的廣告再次登上時報廣場，希望獲得一名願意為他捐出的腎臟的好心人，就算無法匹配，他也可以通過該捐贈者進入國家腎臟登記處(National Kidney Registry)的新項目，經由該登記處尋找匹配者。

目前美國每天有13人在等待腎臟移植期間去世，約有10萬人在等待捐贈名單上；洛羅說，只要有人願意為威納捐腎，登記後當天，系統就會開始為威納與目前在數據庫內的3000多名捐贈者腎臟進行匹配。

洛羅表示，善良是可以互相感染的，希望更多有條件的人能夠成為腎臟捐贈者，「威納現在需要的就是一個夥伴，進入國家腎臟登記處，捐贈者不僅能救一個人，還能創造一個捐贈鏈。」

更多信息可登錄網站helpmarcfindakidney.com查詢。

長島 時報廣場 紐約市

上一則

單日確診創新高 死亡破3萬

下一則

時報廣場跨年 百年首次無人潮

延伸閱讀

時報廣場跨年 百年首次無人潮

時報廣場跨年 百年首次無人潮
幸福的禮物 時報廣場跨年水晶球就位

幸福的禮物 時報廣場跨年水晶球就位
跨年夜嚴防恐襲 時報廣場禁民眾聚集

跨年夜嚴防恐襲 時報廣場禁民眾聚集
茅台亮相時報廣場新年倒數活動全球賀年

茅台亮相時報廣場新年倒數活動全球賀年
時報廣場跨年夜灑彩紙預演 現場冷清幾乎無人觀看

時報廣場跨年夜灑彩紙預演 現場冷清幾乎無人觀看
中國走私類固醇暗網銷售 長島男被捕控罪

中國走私類固醇暗網銷售 長島男被捕控罪

熱門新聞

布魯克林24歲女子Vessel跳下身亡，死前遺言曝光。(取自IG/記者張晨攝影)

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

2020-12-26 15:03
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40
第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38

1張圖／紐約州死亡破3萬 新增確診破1.6萬

2020-12-31 20:21
圖為紐約州長葛謨12月3日拿著新冠疫苗樣品，在州議會舉行新聞發布會。美聯社

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

2020-12-28 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧