持陰性證明入場 美足賽測試開放大型活動

州府已與NFL達成協議，利用1月9日至10日舉行的水牛城比爾隊季後賽作為試點，允許6700名觀眾檢測後入場觀戰。（美聯社）

儘管新冠疫苗 已經開打，但距離全民接種尚需數月時間；紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)30日表示，疫苗接種期間應該通過加大檢測 量、利用快速檢測等技術推動經濟恢復，州府已與國家美式足球聯盟(NFL)達成協議，利用1月9日至10日舉行的水牛城比爾隊(Buffalo Bills)季後賽作為試點，允許6700名觀眾檢測後入場觀戰，在場內須戴口罩並保持社交距離；他表示，室內活動的恢復時間仍不可知，但希望可以依靠快速檢測恢復更多室內活動。

葛謨表示，疫苗接種工作遠比檢測工作繁雜，即便在供應量充足的情況下，最少也再需六個月才能全民接種；若疫苗供應量、生產速度、採購、到貨、接種等任一環節出現問題，最長可能要花12個月才能接種完畢；「我們不能等所有人都接種了才開始恢復經濟，應該通過擴大檢測、快速檢測等辦法恢復一些活動。」

因此，州府決定利用水牛城比爾隊的比賽作為試點，要求6700名球迷在比賽前三日內做檢測，須持檢測陰性證明才能入場；球迷須自付63元檢測費，州府將和BioReference合作，在場館外停車場提供得來速檢測；球票31日開始銷售，若球迷屆時未拿到陰性證明，可退票。

州衛生廳長扎克(Howard Zucker)表示，球迷觀戰時也須嚴格防疫，戴口罩並保持社交距離，如果違反規定將被驅逐出場；所有入場球迷也須留下個人信息，供州檢測追蹤人員使用；葛謨表示，州府將利用這場季後賽作為試點，若評估後認為可行，該模式未來可能推廣到其他室外活動。

他表示，即便室外活動可以通過提前檢測來恢復，室內活動仍面臨諸多不確定性，如室內場所客容量、空氣循環問題、過濾問題，短期內無法確定恢復時間；葛謨表示，未來唯一可行的辦法就是通過快速檢測，若能在20分鐘內得知檢測結果，就有條件重開百老匯、室內體育場等場所。