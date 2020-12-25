華醫聖誕前夕打新冠疫苗：最好的禮物

段元麗(左)施打第一劑新冠疫苗。(段元麗提供)

紐約長島納蘇郡大學醫療中心(Nassau University Medical Center)精神科主治醫生段元麗，24日由同事施打第一劑新冠疫苗 ；她說，這劑疫苗就像是醫生的鎧甲，幫助她們打贏這場病毒戰爭，是一份「最好的聖誕禮物」，但她也說，注射疫苗後仍有染疫風險，呼籲民眾仍需做好防疫措施。

段元麗表示，疫情爆發後，不少民眾因確診或擔心染疫，產生不少心理問題；作為一位精神科醫生，為避免病毒傳播，她通過遠程視訊為患者看診，幫助病人治療心病。

得知新冠疫苗研發的消息後，段元麗說，她仔細閱讀相關資訊，並通過觀看志願者施打視頻，決定報名接種新冠疫苗；她表示，自己所在的醫院只分發900支新冠疫苗，最先分發給直接接觸新冠患者的醫護人員，她作為第二批醫護人員，24日接受施打輝瑞(Pfizer)疫苗，「這是最好的聖誕節 禮物」。

段元麗表示，接種前她已填寫疫苗問卷，由同事確認她的身體狀況後，施打第一劑疫苗，「除了施打部位出現疼痛外，並無其他異樣」；她說，接種新冠疫苗，意味著身體將對病毒產生抗體，相當於戰士穿上鎧甲，更好的對抗這場病毒戰爭。

但段元麗也提醒，輝瑞疫苗防止新冠病毒的有效率為94%左右，意味著她施打後，仍有機會感染新冠病毒；她呼籲民眾接種疫苗後，也應在公共場合戴口罩，保持社交距離，勤洗手，避免自己被病毒傳染，也保護其他高危人群。

政府數據顯示，聖誕節前，全州已有逾8萬人接種疫苗，其中紐約市 已有超過3萬人接種疫苗，目前只出現一例嚴重副作用反應；市府消息稱，明年1月當局將完成對養老院、醫護、急救員等第一批人員的接種，2月和3月將擴大接種範圍，普通老年人和基礎疾病患者將有機會接種。