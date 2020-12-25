我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

華醫聖誕前夕打新冠疫苗：最好的禮物

記者牟蘭／紐約報導
段元麗(左)施打第一劑新冠疫苗。(段元麗提供)
段元麗(左)施打第一劑新冠疫苗。(段元麗提供)

紐約長島納蘇郡大學醫療中心(Nassau University Medical Center)精神科主治醫生段元麗，24日由同事施打第一劑新冠疫苗；她說，這劑疫苗就像是醫生的鎧甲，幫助她們打贏這場病毒戰爭，是一份「最好的聖誕禮物」，但她也說，注射疫苗後仍有染疫風險，呼籲民眾仍需做好防疫措施。

段元麗表示，疫情爆發後，不少民眾因確診或擔心染疫，產生不少心理問題；作為一位精神科醫生，為避免病毒傳播，她通過遠程視訊為患者看診，幫助病人治療心病。

得知新冠疫苗研發的消息後，段元麗說，她仔細閱讀相關資訊，並通過觀看志願者施打視頻，決定報名接種新冠疫苗；她表示，自己所在的醫院只分發900支新冠疫苗，最先分發給直接接觸新冠患者的醫護人員，她作為第二批醫護人員，24日接受施打輝瑞(Pfizer)疫苗，「這是最好的聖誕節禮物」。

段元麗表示，接種前她已填寫疫苗問卷，由同事確認她的身體狀況後，施打第一劑疫苗，「除了施打部位出現疼痛外，並無其他異樣」；她說，接種新冠疫苗，意味著身體將對病毒產生抗體，相當於戰士穿上鎧甲，更好的對抗這場病毒戰爭。

但段元麗也提醒，輝瑞疫苗防止新冠病毒的有效率為94%左右，意味著她施打後，仍有機會感染新冠病毒；她呼籲民眾接種疫苗後，也應在公共場合戴口罩，保持社交距離，勤洗手，避免自己被病毒傳染，也保護其他高危人群。

政府數據顯示，聖誕節前，全州已有逾8萬人接種疫苗，其中紐約市已有超過3萬人接種疫苗，目前只出現一例嚴重副作用反應；市府消息稱，明年1月當局將完成對養老院、醫護、急救員等第一批人員的接種，2月和3月將擴大接種範圍，普通老年人和基礎疾病患者將有機會接種。

疫苗 紐約市 聖誕節

上一則

上州養老院群聚感染 至少17死

下一則

親子DIY插花迎新春 居家避疫添樂趣

延伸閱讀

中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市

中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市
主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應

主流媒體：莫德納疫苗對亞裔更有效？專家如是回應
土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25%

土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25%
烏克蘭染疫人數突破百萬大關 病床醫護人員短缺

烏克蘭染疫人數突破百萬大關 病床醫護人員短缺
法國批准輝瑞疫苗 總統馬克宏七天後可結束自我隔離

法國批准輝瑞疫苗 總統馬克宏七天後可結束自我隔離
疫情持續肆虐 聖誕跨年活動全變樣

疫情持續肆虐 聖誕跨年活動全變樣

熱門新聞

華裔醫生李旭輝在獄中感染新冠病亡。（本報檔案照）

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

2020-12-22 19:32
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24
第四名男性嫌犯深色膚色，穿橙色連帽運動衫和紅色面罩。(市警提供)

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

2020-12-24 13:40

1張圖／紐約州確診續飆升 紐約市新增4662例

2020-12-24 20:39
聖誕打卡地再爆慘案，20歲女子哈德遜廣場Vessel跳下身亡。(記者張晨/攝影)

20歲女子紐約哈德遜廣場Vessel跳樓身亡

2020-12-22 13:57
32歲華男林廷貴來美打工不到兩年，卻罹癌病危。（亞總會提供）

32歲福州男來美打工 偷渡債未還完就罹癌病危

2020-12-21 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票