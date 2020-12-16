市警將收首批疫苗 希爾：不強制接種

紐約市警員屬於可優先接種新冠疫苗的群體，不過市警總局局長希爾表示，不會強令警員注射疫苗。(路透)

紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)15日表示，市警預計將在幾周內收到首批疫苗，但不會強制警員接種。

希爾在當天接受NY1電視台採訪時表示，市警首席醫生克萊因曼(Eli Kleinman)和人事主管莫拉萊斯(Martin Morales)正在與州衛生廳和市衛生局合作，為疫苗的到來做「全力以赴」的準備。

希爾稱，市警第一批疫苗將於12月底或1月初到達，但疫苗接種非強制性，「我們不會強制警員們接種疫苗」，這與接種流感疫苗 的政策類似；他表示，市警正在「安排大量的後勤工作，如何運送，由誰接種」，並向警員們提供有關疫苗安全性的信息，「希望這是紐約市向前邁出的一大步」。

市長白思豪(Bill de Blasio)表示，目前的做法是教育民眾並讓人們自願選擇接種，當自願接種疫苗的行為越多，疫情控制的境況就越好。

市警察 工會(The Police Benevolent Association，PBA)反對警員實施強制的接種疫苗，該工會發言人表示，這是個人的醫療決定，每位警員應該與自己的醫生協商後做出決定。