小商家、房東 可獲免費法律諮詢

布碌崙紅鉤區的招租廣告；州府推出為小商家和房東提供免費房租相關法律服務的新計畫。(美聯社)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)10日宣布，成立小商家租約扶助計畫(Small Business Lease Assistance Partnership)，為小商家業主及樓宇房東 提供有關租約的全面信息資源，以及免費法律服務，幫助雙方在疫情 特殊期間達成互惠互利的租約協議。

葛謨指出，疫情期間小商業受到重創，而小商家發展是恢復經濟的關鍵，需要政府大力扶持，雖然目前商業迫遷禁令仍生效，但很多商家仍面臨租約到期、因租金過高無法續租等問題，需要更多具體的幫助，該計畫由帝國州發展公司(Empire State Development)與商業發展服務非營利機構「Start Small Think Big」及紐約州律師公會(New York State Bar Association)共同合作提供服務。

「Start Small Think Big」將提供該服務網路內的1000多名律師，為在疫情下租約出現問題的商業租戶和房東提供免費法律諮詢；州律師公會則從州府法律角度提供額外法律知識，並幫助招募和培訓更多志願律師。

希望獲取法律服務的小商家和房東可以登錄https://esd.ny.gov/new-york-forward-small-business-lease-assistance-partnership獲取更多信息；希望獲得租約協商相關服務者可以登錄https://covid19.startsmallthinkbig.org/request填寫申請表格，提交表格後會收到包括更多詳盡內容的電郵，志願律師也會聯繫申請者約定會談時間。