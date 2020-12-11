房市復甦在望 曼哈頓布碌崙新租約12年來最多

布碌崙和曼哈頓的11月新租約數量破紀錄，業者認為這是紐約市房地產市場復原的徵兆。（美聯社）

根據房地產 中介公司Douglas Elliman的最新報告，雖然租金 繼續下滑、市場房屋高庫存，但紐約曼哈頓與布碌崙(布魯克林)11月新簽下房屋租賃合同數量創下12年來新紀錄，房地產專業人士稱這是紐約市 房地產市場復甦徵兆。

該報告數據顯示，曼哈頓11月共簽署了4000個新的房屋租賃合同，相比去年同期3100個增長了30%；但是當地租房庫存仍保持歷史紀錄第三高，有1萬5130套公寓待租中，中位數租金為2743元，相比去年同期3502元下降22%，整理該份報告的房地產評估師米勒(Jonathan Miller)指出，這是曼哈頓最高跌幅紀錄。

布碌崙上個月新簽署的租房合同也增加了28%，共1122個新交易，去年同期為878個，與曼哈頓一樣是過去12年最佳紀錄；當地中位數租金為2619元，相比去年2855元下降了8%；但是庫存也占高位，市場共4130套公寓待租中，比去年1535套公寓增加近1.7倍。

皇后西北區11月新的租房合同減少，僅183筆交易，比去年同期相比下降了21.5%，中位數租金也從去年2878元下降至2275元，下降了21%，庫存相比前一年增加了50%，共603套公寓，而去年11月僅399套。

雖然市場仍處於低靡狀態，但是米勒認為這是紐約市房地產市場恢復的徵兆，隨著新冠肺炎疫苗的普及，該市場最終將順利恢復。