華裔房東降租金 最老酒吧獲重生

位於木港78街夾88街的Neirs Tavern，在皇后區加入紐約市版圖前，就已開業，歷史可追溯至1829年。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 一家已有191年歷史的酒吧，因樓宇房東 易手，險些因租金調漲而被迫結業，但在市長白思豪(Bill de Blasio)、多位民代與皇后區商會協調下，成功說服華裔房東降低租金，29日在白思豪等人見證下簽署新合約，讓這個紐約市 最古老的酒吧重獲新生。

影音來源：記者牟蘭

位於木港78街夾88街的Neirs Tavern，在皇后區加入紐約市版圖前就已開業，歷史可追溯至1829年，因在眾多電影中出現而聞名，是紐約市最古老酒吧餐廳之一。

由於酒吧所處的大樓數年前被來自法拉盛的史姓兄弟(Ken&Henry Shi，姓名皆音譯)買下，新房東有意調漲房租，讓酒吧業主高登(Loycent Gordon)難以負擔，原訂今年1月12日結業。

高登表示，在消防局工作的他，於2009年買下這間酒吧，華裔房東買下樓宇後，先將月租從2000元調漲至3000元，今年初通知他要漲到5400元。

由於華裔房東英文不好，高登說，最初雙方溝通不暢，「我理解他們(房東)也要付帳單，但我真的負擔不了過高月租」；他回憶，1月11日原計畫最後一天營業時，社區居民都來支持生意，讓他十分不捨。

酒吧要停業的消息引起民選官員與皇后區商會等關注，並幫助雙方調解，期間還幫酒吧申請市府補貼；雖然中間仍有波折，但高登29日在民選官員與顧客的見證下，簽署五年新合約，新租金未公布，但知情者稱業者已可負擔。

幫助高登與華裔房東協商、地產租賃公司Project Queens創建人王臨南(Michael Wang)表示，華裔房東買下這棟大樓後，以市場價格評估，擬調漲租金；他說，新房東同樣面臨很多支出，但在溝通後，雙方達成協議，讓這個面臨倒閉的酒吧重獲新生，「大家都是好人」。

當天見證新合約簽署的白思豪表示，紐約市將保護這些小商家度過難關，他在鏡頭前推薦這個木港的地標酒吧，呼籲民眾在節日季前往小商家消費，幫助社區經濟復甦，「謝謝所有幫助的人，讓這個酒吧可以再開200年」。

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)表示，疫情期間，皇后區的6000家小商家中，有一半已經永遠消失；他感謝民代與其他支持者，幫助皇后區保留下這個地標標誌。

高登說，疫情期間，因室內用餐限制影響，開展戶外經營，但隨著天氣變越冷，他購買了透明泡泡屋，讓食客感到溫暖，「我再等等，看州府會否允許更多人在室內用餐，再決定是否投資改建戶外餐廳」。

州參議員米勒(Mike Miller)、市議員霍頓(Robert Holden)與皇后區商會多位代表等見證新合同簽署，華裔房東並未出席。