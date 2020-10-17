法拉盛亞裔遭疫情重創 戶外餐廳自救

疫情趨緩後，法拉盛市中心的人流恢復有80%左右，皇后區其餘商業區只恢復過去的30%到60%。(記者牟蘭／攝影)

市議員顧雅明16日參加皇后區 商會線上會議表示，亞裔 未能在疫情 中倖免，失業率甚至較其他族裔增長更快，但疫情趨緩後，亞裔商家積極復工，以法拉盛餐飲業為例，很多業者利用地理優勢開放戶外營業，除了街邊，還有頂樓餐廳，彌補疫情期間的損失。

皇后區商會(Queens Chamber of Commerce)16日舉辦線上會議，邀請市議員顧雅明、地產租賃公司皇后區計畫(Project Queens)創建人王臨南(Michael Wang)以及Avison Young的負責人科廷漢姆(Marty Cottingham)參與論壇。

顧雅明在會上表示，亞裔在本次疫情中受到重創，較其他族裔的失業率增加更快；他舉例說，去年亞裔平均失業率只有2.8%，低於白人、非洲裔與西語裔，但今年5月亞裔的失業率增至15%，直到8月還有10.7%人失業，高於白人的7.3%和西語裔的10.5%。

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)補充，市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前公布一份統計顯示，除了西語裔外，亞裔經營的餐飲業在疫情中受到衝擊最大，許多業者未能熬過疫情只能停業。

對此，顧雅明表示，疫情趨緩後，他選區內的亞裔餐飲業者積極開展戶外餐廳，彌補疫情期間的損失，除了街邊餐廳外，還開發頂樓等場所作為餐廳，成為當地一道新的風景線；但他也說，法拉盛人口密集，一些樓宇為商住混合樓，呼籲商家營業時勿製造噪音或油煙污染，保障居民的生活質量。

顧雅明說，法拉盛目前面對最大挑戰是市府的緬街公車專用道計畫，若該項目實施，私家車必須多次繞道才能到目的地，對正在恢復的商業產生負面影響，再次呼籲市府停止該計畫；對於當地發展，他充滿信心，認為法拉盛交通便捷，歡迎開發項目，但重申要均衡發展，為居民留有公共空間。

王臨南表示，疫情趨緩後，法拉盛市中心的人流恢復最快，已回到疫情前的80%左右，而皇后區其餘商業區只恢復30%到60%；他還說，疫情爆發後，曼哈頓的商家與居民持續「出走」到皇后區與布碌崙，相同的房源，皇后區比曼哈頓的租金至少便宜四分之一甚至一半，受到商家與民眾青睞。