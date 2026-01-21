市府「青少年暑期工作項目」 開放申請

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
每年夏天，許多學生都希望能找一份安全可靠的暑期實習工作，賺取薪水的同時，也為自己積累更多工作經驗。(記者曹馨元／攝影)
夏天盡管在寒風刺骨的紐約看似遙遠，但暑假將比想像中更快到來。每年夏天，許多學生都希望能找一份安全可靠的暑期實習工作，賺取薪水的同時也為自己積累更多工作經驗。由紐約市府主辦的「青少年暑期工作項目」(Summer Youth Employment Program, SYEP)現已開放申請。

「青少年暑期工作項目」由市青少年與社區發展局(New York City Department of Youth and Community Development, DYCD)主辦，為14至24歲、在紐約市居住，並可合法工作的青少年，提供從7月到8月為期六周的工作機會。該項目旨在幫助青少年在社區、公司和政府等部門進行暑期實習，探索自己的興趣領域，更充分地為未來職涯做好準備。

項目的工作安排和薪酬將根據參與者的年齡而定。14歲及15歲的青少年將透過有薪專案活動，了解各種職涯機會，並在社區中發揮影響力。而16歲及以上的青少年每周可工作25小時，2025年度項目時薪為17元。

市青少年與社區發展局表示，去年共有來自金融、時尚、慈善、技術、藝術、工程、醫療、法律、房地產、運輸、廣告、媒體、零售等行業的機構和公司加入項目，服務紐約市青少年共10萬名，且參與者的滿意率高達97%。

同時，主辦方也已開放雇主參與申請，並強調這是與本地人才接軌、獲得全新視角的難得機會。感興趣的雇主可訪問官網worksiteportal.nycsyep.com/?。

該項目自1963年便開始舉辦，目前已成為全美最大的暑期實習項目。今年的申請將於2月27日(周五)截止，感興趣的學生可透過官網報名application.nycsyep.com/。

