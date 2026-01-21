華裔母子申請學費減免受阻 賀立寧助達陣

近日，一對居住於布碌崙的華裔母子，因申請紐約市立大學(CUNY)學費減免時受限於繁複的線上程序與證明要求，數度碰壁；最終轉向當地州眾議員辦公室求助，在多方協調下順利獲得核可。(記者馬璿／攝影)

一對居住於布碌崙(布魯克林)的華裔母子，近日因申請紐約市 立大學(CUNY)學費減免時，受限於繁複的線上程序與證明要求，數度碰壁，最終轉向當地州眾議員 辦公室求助，在多方協調下順利獲得核可。母子倆20日前往州眾議員寇頓(William Colton)辦公室，向幕僚長賀立寧(Larry He)致謝，形容此事是「今年最開心、最幸福的事」。

朴信玉為美國公民，已在紐約生活10餘年。她21歲的兒子朴心晨在母親申請下，於2024年11月取得綠卡來美，並於2025年秋季正式入讀CUNY。然而由於當時來美居住未滿一年，未能申請低收家庭的學費減免，首學期學費高達1萬多元。

今年年初，朴心晨準備註冊春季學期時，校方多次要求補繳學費，並表示須提出在紐約市居住滿12個月的證明，方可重新審核學費減免資格。母子倆反覆透過線上系統上傳護照、入境章戳等卻屢次被退件。

朴信玉曾多次親赴校園，但因語言隔閡與行政流程限制，校方人員僅要求她回到線上系統繼續辦理。她坦言，自己從事家護工作，需撫養21歲的大兒子與12歲的小女兒，經濟本就吃緊，此事讓她承受極大壓力，甚至一度考慮讓兒子休學。

在友人介紹下，朴信玉前往寇頓辦公室求助賀立寧，發現只要在紐約市居住滿12個月，且家庭年收低於12萬5000元，即符合減免資格。由於朴心晨與母親及妹妹同住，水電瓦斯等帳單皆登記在母親名下，賀立寧除向鄰里查證，並致函校方說明，並同時聯繫州長辦公室亞裔 事務顧問溝通。最終，校方認定朴心晨符合資格，獲得約6193元的財務補助。

朴信玉表示，她多次求助多個單位皆未獲正面回應，但賀立寧不僅耐心解說制度，更在關鍵時刻替他們發聲，讓她十分感謝。

賀立寧認為此案具有高度代表性，由於不少華人家庭在面對制度障礙時，往往因嫌麻煩或資訊不足而選擇自行承擔費用，卻因此錯失原本依法可享有的資源。他呼籲只要符合條件，民眾不必畏懼尋求協助，若有任何的需求皆可前往寇頓辦公室諮詢。