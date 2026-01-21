我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

華裔母子申請學費減免受阻 賀立寧助達陣

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日，一對居住於布碌崙的華裔母子，因申請紐約市立大學(CUNY)學費減免時受限於繁複的線上程序與證明要求，數度碰壁；最終轉向當地州眾議員辦公室求助，在多方協調下順利獲得核可。(記者馬璿／攝影)
近日，一對居住於布碌崙的華裔母子，因申請紐約市立大學(CUNY)學費減免時受限於繁複的線上程序與證明要求，數度碰壁；最終轉向當地州眾議員辦公室求助，在多方協調下順利獲得核可。(記者馬璿／攝影)

一對居住於布碌崙(布魯克林)的華裔母子，近日因申請紐約市立大學(CUNY)學費減免時，受限於繁複的線上程序與證明要求，數度碰壁，最終轉向當地州眾議員辦公室求助，在多方協調下順利獲得核可。母子倆20日前往州眾議員寇頓(William Colton)辦公室，向幕僚長賀立寧(Larry He)致謝，形容此事是「今年最開心、最幸福的事」。

朴信玉為美國公民，已在紐約生活10餘年。她21歲的兒子朴心晨在母親申請下，於2024年11月取得綠卡來美，並於2025年秋季正式入讀CUNY。然而由於當時來美居住未滿一年，未能申請低收家庭的學費減免，首學期學費高達1萬多元。

今年年初，朴心晨準備註冊春季學期時，校方多次要求補繳學費，並表示須提出在紐約市居住滿12個月的證明，方可重新審核學費減免資格。母子倆反覆透過線上系統上傳護照、入境章戳等卻屢次被退件。

朴信玉曾多次親赴校園，但因語言隔閡與行政流程限制，校方人員僅要求她回到線上系統繼續辦理。她坦言，自己從事家護工作，需撫養21歲的大兒子與12歲的小女兒，經濟本就吃緊，此事讓她承受極大壓力，甚至一度考慮讓兒子休學。

在友人介紹下，朴信玉前往寇頓辦公室求助賀立寧，發現只要在紐約市居住滿12個月，且家庭年收低於12萬5000元，即符合減免資格。由於朴心晨與母親及妹妹同住，水電瓦斯等帳單皆登記在母親名下，賀立寧除向鄰里查證，並致函校方說明，並同時聯繫州長辦公室亞裔事務顧問溝通。最終，校方認定朴心晨符合資格，獲得約6193元的財務補助。

朴信玉表示，她多次求助多個單位皆未獲正面回應，但賀立寧不僅耐心解說制度，更在關鍵時刻替他們發聲，讓她十分感謝。

賀立寧認為此案具有高度代表性，由於不少華人家庭在面對制度障礙時，往往因嫌麻煩或資訊不足而選擇自行承擔費用，卻因此錯失原本依法可享有的資源。他呼籲只要符合條件，民眾不必畏懼尋求協助，若有任何的需求皆可前往寇頓辦公室諮詢。

紐約市 眾議員 亞裔

上一則

紐約客談／當農曆新年遇上ICE

下一則

市府「青少年暑期工作項目」 開放申請
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙國王高速路可負擔公寓 開放抽籤

布碌崙國王高速路可負擔公寓 開放抽籤
兩歲班計畫今秋啟動 首波2000名額

兩歲班計畫今秋啟動 首波2000名額
布碌崙日落公園地鐵站 男乘客被推落軌道

布碌崙日落公園地鐵站 男乘客被推落軌道
紐約布碌崙日落公園地鐵站 男乘客被推落鐵軌

紐約布碌崙日落公園地鐵站 男乘客被推落鐵軌

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

2026-01-15 17:07
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲