紐約州大外籍研究生降13.8% 石溪大學逆勢增長

石溪大學等長島其他州大，在逆勢中錄得國際生與總體招生率的成長。(本報檔案照)

在川普政府收緊簽證 與移民審查的大環境下，紐約州 立大學(SUNY)今年秋季的國際學生入學率普遍下降，其中研究生減幅最為明顯。但與此同時，得益於成人回流計畫與社區學院學費補助等政策，紐約州大整體入學人數仍較去年增加，呈現國際生減少、本地生上升的分化趨勢。另外，石溪大學等長島 其他州大，則在逆勢中錄得國際生與總體招生率的成長。

紐約州大最新數據顯示，今年州內各校的國際學生數量比去年同期下降3.9%，其中外籍研究生減幅高達13.8%。多所研究型旗艦大學，包括奧伯尼(Albany)、水牛城與賓漢頓等博士級校區，國際生平均減少約9.1%。除了公立體系外，部分私校也受到影響，紐約理工學院(NYIT)今年國際生數量比去年減少16%，主要因簽證核發困難，部分學生轉向澳洲及歐洲等更容易入境的國家。

全美情況同樣疲弱，根據國際教育協會(IIE)本周發布的統計，今年秋季首次入學的國際學生較去年大幅下滑17%。受簽證審查時間延長、拒簽率提高等因素影響，不少學生被迫延後或取消赴美計畫。

在大環境不利的情況下，石溪大學成為州大研究型大學中，唯一錄得國際招生成長的校區。今年秋季共有4070名國際生，比去年增加3.8%。校方表示，近年積極拓展來源國，不僅持續吸引來自中國、印度的學生，也加強在越南、韓國等地的招生。石溪提供的學科領域廣泛，涵蓋科學、藝術、商科與科技領域，有助分散來源國風險。

雖然國際生下滑，但紐約州大整體入學人數仍呈上升。社區學院增幅最明顯，納蘇社區學院較去年成長12.4%，蘇福克社區學院增加7%。州大表示，成人回流計畫「SUNY Reconnect」提供25至55歲、尚未取得副學士學位的成人免費就讀社區學院，吸引超過5600名新生入學，是成長主因之一。

此外，為提升留學率與完成率而設計的ASAP與ACE項目，也推動了兩年制與四年制課程的整體入學成長。根據紐約州大統計，全系統總入學人數較去年上升2.9%。