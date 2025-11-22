紓解育兒壓力 明秋課後班再增1萬名額

市府將在2026年秋季於75所學校及11處社區中心，新增1萬個課後項目名額。(本報檔案照)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)日前宣布，市府將在2026年秋季於75所學校及11處社區中心新增1萬個課後項目名額。今年稍早，亞當斯為「全民課後班」(After-School for All)計畫撥款3億3100萬元，而此次也是落實該計畫的最新舉措。

亞當斯在今年4月承諾，在未來三年內增加2萬個名額課後班名額，提供給幼稚園至小學五年級學生，以紓解家長的育兒壓力。今年秋季學期起，已有40所小學率先推出免費課後班，提供多達5000個新增名額。

新一批提供免費課後班的學校遍布全市五大區，其中，皇后區 有24所，布碌崙(布魯克林)及布朗士區各新增17所，曼哈頓10所，史泰登島則有七所。鄰近華人社區的包括班森賀的112小學、日落公園的172小學，皇后區大學點的29小學、白石鎮79小學，靠近法拉盛的107、214小學等。

市府發言人科克菲(Amaris Cockfield)表示，為達成目標，市府已要求課後服務機構、企業領袖及倡議團體共同設計一套可持續且普及的課後班系統，確保非營利組織能有效運作，並依據經濟狀況及服務缺口決定名額配置地區。

研究顯示，課後班不僅能讓更多家長得以安心工作，也有助於兒童的情緒、社交與身體發展。然而，高昂的育兒成本使許多家庭負擔沉重；根據非營利組織「紐約市兒童公民委員會」(Citizens 'Committee for Children of New York)2023年發布的報告，全市有高達八成的家庭無法負擔課後服務。

根據市府規畫，2027至2028學年度將再加度增加5000個課後班項目，使總量達到18萬4000個。市府官員表示，至2027年，「全民課後班」計畫將花費資金約每年7億7500元。

不過，如今亞當斯任期只剩不足兩個月，紐約市議會兒童與青少年委員會也曾質疑市府能夠兌現其「全民可參與」目標。候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)並未明確對課後班表態，但其主要政綱包括同樣解決育兒負擔的全名托育計畫。