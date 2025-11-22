我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

紓解育兒壓力 明秋課後班再增1萬名額

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市府將在2026年秋季於75所學校及11處社區中心，新增1萬個課後項目名額。(本報檔案照)
市府將在2026年秋季於75所學校及11處社區中心，新增1萬個課後項目名額。(本報檔案照)

紐約市亞當斯(Eric Adams)日前宣布，市府將在2026年秋季於75所學校及11處社區中心新增1萬個課後項目名額。今年稍早，亞當斯為「全民課後班」(After-School for All)計畫撥款3億3100萬元，而此次也是落實該計畫的最新舉措。

亞當斯在今年4月承諾，在未來三年內增加2萬個名額課後班名額，提供給幼稚園至小學五年級學生，以紓解家長的育兒壓力。今年秋季學期起，已有40所小學率先推出免費課後班，提供多達5000個新增名額。

新一批提供免費課後班的學校遍布全市五大區，其中，皇后區有24所，布碌崙(布魯克林)及布朗士區各新增17所，曼哈頓10所，史泰登島則有七所。鄰近華人社區的包括班森賀的112小學、日落公園的172小學，皇后區大學點的29小學、白石鎮79小學，靠近法拉盛的107、214小學等。

市府發言人科克菲(Amaris Cockfield)表示，為達成目標，市府已要求課後服務機構、企業領袖及倡議團體共同設計一套可持續且普及的課後班系統，確保非營利組織能有效運作，並依據經濟狀況及服務缺口決定名額配置地區。

研究顯示，課後班不僅能讓更多家長得以安心工作，也有助於兒童的情緒、社交與身體發展。然而，高昂的育兒成本使許多家庭負擔沉重；根據非營利組織「紐約市兒童公民委員會」(Citizens 'Committee for Children of New York)2023年發布的報告，全市有高達八成的家庭無法負擔課後服務。

根據市府規畫，2027至2028學年度將再加度增加5000個課後班項目，使總量達到18萬4000個。市府官員表示，至2027年，「全民課後班」計畫將花費資金約每年7億7500元。

不過，如今亞當斯任期只剩不足兩個月，紐約市議會兒童與青少年委員會也曾質疑市府能夠兌現其「全民可參與」目標。候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)並未明確對課後班表態，但其主要政綱包括同樣解決育兒負擔的全名托育計畫。

亞當斯 紐約市 皇后區

上一則

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

下一則

補糧食券削減 州府周發20元支票
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑

參與非法募捐 亞當斯前親信獲緩刑
911精神健康案件 市醫系統將接手

911精神健康案件 市醫系統將接手
亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政

亞當斯交接前夕推多項政策 恐牽制曼達尼施政
交接前夕亞當斯推多項關鍵政策 曼達尼新政恐遭阻礙

交接前夕亞當斯推多項關鍵政策 曼達尼新政恐遭阻礙

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增