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曾翎毓從招生官角度 強調掌控可控因素為原則 鼓勵學生計畫性準備

紐約訊
紐約大學前招生總監、加州大學、康乃爾大學前招生團隊成員曾翎毓(Tiffany Tzeng)。
紐約大學前招生總監、加州大學、康乃爾大學前招生團隊成員曾翎毓(Tiffany Tzeng)。

世界日報於上個月(11月)主辦、美國麥當勞APA Next計畫贊助的「升大學教育講座」，現場家長及高中小孩踴躍進行提問。此次活動重點在於幫助學生和家長掌握申請美國大學的關鍵策略。其中一場講座特別邀請紐約大學前招生總監、加州大學、康乃爾大學前招生團隊成員曾翎毓(Tiffany Tzeng)主講，分享她的專業見解與最新招生趨勢。

美國麥當勞支持亞太裔美國學生(APIA)追求教育夢想已超過15年，通過工作坊、導師計劃及心理健康倡議等。然而，APA Next計畫的平台不斷發展，自2019年，麥當勞已提供近300萬美元，幫助了355位APIA獎學金得主。2024-2025學年的獎學金分兩等級：第一等級為2萬美元，分四年發放，支持獲選學生的高等教育；第二等級為一年發放的5000美元，給表現優異且有經濟需求的學生。選拔依據學術成就、社區參與和財務狀況。今年，APA Next與Signet Education合作，提供大學申請、財務及獎學金等方面的工作坊，並與Yellow Chair Collective合作，為家長和學生在申請過程中提供心理健康支持。立即訪問 apanext.com，讓麥當勞幫助你實現學術夢想。

曾翎毓演講內容涵蓋多方面，她提及

招生新趨勢

某些名校重新要求SAT/ACT分數，如哈佛、耶魯等名校大學；加州大學體系則採取完全不考量考試分數的政策。她說越來越多大學重視申請影片、經過評分的書面作業及面試，展現申請者的多面向能力。

成功申請的要素

曾翎毓強調申請需從「客觀因素」(如課程深度、考試分數、成績趨勢)與「主觀因素」(如個人背景、課外活動、推薦信、面試表現)兩方面入手。特別是在課外活動中，學生需展示領導力、創造力與影響力，而非僅參與活動

時間管理與規劃

她詳細講解高中各階段的規劃，包括課程選擇、課外活動、以及如何準備申請文件與重要考試。強調提早準備重要性，例如在11年級前完成初步的文書撰寫與學校名單篩選。

掌握可控因素

曾翎毓以「掌控可控因素」為指導原則，鼓勵學生透過計畫性準備，充分利用資源以提升申請優勢。

本次講座提供最新、最具實用性的申請資訊，助力學生和家長在競爭激烈的大學申請中脫穎而出。立即訪問 apanext.com，讓麥當勞幫助你實現學術夢想。

本案由McDonald's APA Next 贊助
本案由McDonald's APA Next 贊助

麥當勞 加州大學 心理健康 耶魯 紐約大學

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