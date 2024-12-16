名校高中升學指導員王稚鶴深度剖析 成功申請大學策略

名校高中升學指導員王稚鶴。

世界日報於上個月(11月)主辦、美國麥當勞 APA Next計畫贊助的「升大學教育講座」，成功吸引家長及高中生參加。其中一場講座特別邀請湯森哈理斯高中(Townsend Harris High School)的雙語輔導教師暨升學 指導員王稚鶴(Jeremy Wang)主講「如何申請理想的大學」，進行深入淺出的講解，提供實用的申請大學資訊。

美國麥當勞支持亞太裔美國學生(APIA)追求教育夢想已超過15年，通過工作坊、導師計劃及心理健康 倡議等。然而，APA Next計畫的平台不斷發展，自2019年，麥當勞已提供近300萬美元，幫助了355位APIA獎學金得主。2024-2025學年的獎學金分兩等級：第一等級為2萬美元，分四年發放，支持獲選學生的高等教育；第二等級為一年發放的5000美元，給表現優異且有經濟需求的學生。選拔依據學術成就、社區參與和財務狀況。今年，APA Next與Signet Education合作，提供大學申請、財務及獎學金等方面的工作坊，並與Yellow Chair Collective合作，為家長和學生在申請過程中提供心理健康支持。立即訪問 apanext.com，讓麥當勞幫助你實現學術夢想。

王稚鶴的演講提供了幾個重點方向:

全面了解大學選擇與準備

王稚鶴指出，大學選擇多樣化，從公立與私立、四年制與兩年制到學校規模、地理位置及錄取率，每一項都應納入考量。此外，他強調，高中每個學年都很重要，尤其是課程難度及課外活動參與，直接影響學生的申請競爭力。

申請過程與重要文件

在申請過程中，他提醒學生須注意多種申請方式，如提前申請（EA/ED）及常規申請（RD），並遵守各校截止日期。完整的申請文件包括高中成績單、SAT /ACT成績、個人陳述及推薦信等，反映出學校的全面審核政策。

財務援助與獎學金申請

對於大學費用問題，王稚鶴介紹了多種財務援助選擇，包括基於需求及學業表現的獎學金。他建議學生熟悉FAFSA及CSS Profile等申請流程，充分利用助學金和低息貸款 。

升學建議與資源共享

講座中，王稚鶴提供了多項實用資源，包括免費或低成本的SAT預備課程以及大學申請文書寫作技巧網站，幫助學生提升申請競爭力。他鼓勵學生善用網絡資源，提前了解各校特色並充分準備。

展望未來，開啟成功申請之路

王稚鶴提醒學生，大學申請過程中，學生自己應是主導者，需展現真實的個性與能力。隨著多校恢復標化測試要求，他特別強調靈活應對考試政策變化的重要性。

本次講座不僅讓參加者深入了解申請流程，還為學生和家長提供了全面的實用建議，助力實現進入理想學府的目標。現場家長及高中小孩踴躍進行提問，此次活動重點在於幫助學生和家長掌握申請美國大學的關鍵策略。立即訪問 apanext.com，讓麥當勞幫助你實現學術夢想。