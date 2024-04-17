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反對小班制 班級規模公平聯盟成立

記者張心／紐約報導
紐約市學生家長、學區委員會成員、及公校教師聯合成立「班級規模公平聯盟」，反對剛在紐約州實施的「縮小班級規模法案」。(班級規模公平聯盟提供)
紐約市學生家長、學區委員會成員、及公校教師聯合成立「班級規模公平聯盟」，反對剛在紐約州實施的「縮小班級規模法案」。(班級規模公平聯盟提供)

紐約市學生家長、學區委員會成員、及公校教師聯合組建的「班級規模公平聯盟」(The Coalition for Class Size Equity)於16日成立，旨在反對剛在紐約州實施的「縮小班級規模法案」，致力於敦促立法者暫停或取消該法律。

「班級規模公平聯盟」在首份聲明中表示，雖然「縮小班級規模法案」看似很有道理，但立法者忽略了推行後對全體公校學生的負面後果。州教育廳長羅莎(Betty Rosa)已經多次表達了對新法案的擔憂，與許多家長、教師和學委的考量不謀而合。

該聯盟詳細羅列了「縮小班級規模法案」推行後的嚴重後果，包括幼兒園學生必須因此輾轉到離家很遠的公校上課、教育資金與資源將從低收入社區重新分配至高收入社區、將削弱貧困社區的師資力量、減少公校圖書館以填補教室數量不足等。

此外，負面影響也包括華人家長最為擔心的，可能會減少資優班、榮譽課程、雙語課程、AP課程、甚至是學生喜愛的選修課、藝術課、體育課數量與經費。該聯盟指出，新法案推行後，包括特殊高中、表演藝術學校、高中熱門項目的席位將減少40%，皇后區、布碌崙(布魯克林)南區、史泰登島等學生人數密集區受影響最為嚴重。

孩子就讀於全市最擁擠學區之一的第28學區家長韓Jean表示，「縮小班級規模法案」章程死板，好像學生們唯一需要的就是小班教學，但家長們明白，優質教育不止於此，學生們需要資優項目，也需要藝術、音樂、體育課程，「為什麼要讓孩子們為了符合死板的法律條文，而不得不坐更長時間的校車去上學？這就是提升教育質量的意義嗎？」

華人學生較多的第20學區委員會主席斯托(Stephen Stowe)認為，2022年6月，立法者們在未徵求公眾意見的情況下通過該法律，從那時起，許多人就對這項意義不明、資金不足的法案表示擔憂，「我們要求對此法進行修訂，以更好滿足不同社區的需求。」

目前，愈來愈多的家長加入「班級規模公平聯盟」，公開或匿名要求州立法者修改「縮小班級規模法案」，包括延長實施時間、取消教師工會在其中的作用，以便紐約市府和家長對此案靈活實施有更多自主權。更多關於「班級規模公平聯盟」，可參考：www.ClassSizeEquity.org。

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