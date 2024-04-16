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皇后學院接連出現反猶塗鴉 校長吳華揚譴責

記者高雲兒／紐約報導
3月20日，皇后學院某衛生間出現第一批反猶太塗鴉。(取自停止反猶太主義推特)
3月20日，皇后學院某衛生間出現第一批反猶太塗鴉。(取自停止反猶太主義推特)

皇后學院校園近日多次發現反猶太主義塗鴉，其中一項被定性為仇恨犯罪，另一項則為刑事破壞；華裔校長吳華揚表示，將會和學校的猶太組織合作，以解決反猶太主義問題，並促進校園內的跨宗教對話。

3月20日，皇后學院某衛生間出現第一批反猶太塗鴉，上面寫著「猶太人，你們最好開始躲藏」和「以色列人，我要來找你們了。」後一條信息似乎署名為「希特勒二世」；次日早晨，校長吳華揚群發郵件說，塗鴉已被清除，並將此事定性為仇恨犯罪，他譴責這是「宗教不寬容、種族主義、性別歧視及任何形式的偏見」。據悉，警方仍在調查此事，尚未知曉肇事者。

3月20日，皇后學院某衛生間出現第一批反猶太塗鴉。圖為塗鴉。(取自停止反猶太主義...
3月20日，皇后學院某衛生間出現第一批反猶太塗鴉。圖為塗鴉。(取自停止反猶太主義推特)

皇后學院的「希勒爾」(Hillel)猶太組織負責人施瓦布(Jenna Citron Schwab)對校長的郵件表示不滿，並說，「我們呼籲皇后學院的領導層，毫不含糊地譴責這種令人厭惡的仇恨行為，並明確其本質——反猶太主義。簡而言之：要對抗反猶太主義，你必須能夠明確其名稱，而吳校長今天的聲明中未做到這一點。」

吳華揚在次日更新郵件，響應施瓦布的要求，在聲明中寫道「我們明確指出這些偏見的具體性質為反猶太主義，同時我們也擁抱多元化、平等和包容的普遍價值。」誰知沒過多久，本月3日，皇后學院衛生局內再次出現類似塗鴉，這起事件已被紐约市警局定性為刑事破壞並已清除，塗鴉的內容和肇事者仍未知曉。

為了解決校園內的反猶太主義問題，施瓦布和吳華揚在上月末宣布了一項學院與猶太組織希勒之間的聯合行動計畫，他們將評估校園反猶太主義氛圍和在各宗教學生團體之間搭建橋梁，同時成立一個「工作小組」，長期解決校園內的反猶太主義。

吳華揚說，多個宗教俱樂部公告板上的內容將受到監控，防止出現仇恨內容；他同時強調了保護校園言論自由的重要性，聲稱要將之與對特定群體進行暴力言論的行為區分開來，指出「必須越過那條線」才會由行政部門進行審查。

猶太 仇恨犯罪 種族主義

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