學委空席過多 第26學區籲修改教育法

社區和家庭參與辦公室的最新數據顯示，截至2024年3月，全市430個學委席位中，有86個空席，占比20%。(第26學區委員會提供)

擁有眾多華人家長、學區 包括皇后區貝賽、新鮮草原、小頸等地的第26學區委員會，近日投票 通過一份決議，因應目前全市各大學區委員會空席過多，代表性不足，他們呼籲州立法機構重修教育法，以修改法定的學委人數。

決議寫到，根據市教育局社區和家庭參與辦公室(Family and Community Engagement)，自從取消了百分之百的線上學委會議，全市各個學區委員會的申請人數，從2021年的1785人，下降到了2023年的1099人。在2023年春季，當學委被告知需要親自出席線下會議，社區和家庭參與辦公室也收到了大量的來自學委們的辭職信，也有許多學委在當年沒有就任。

決議表示，社區和家庭參與辦公室的最新數據顯示，截至2024年3月，全市430個學委席位中，有86個空席，占比20%，其中代表弱勢學生群體的學委會的空缺比率尤其高，例如代表特殊學生的75學區委員會，共有16個空席。一些服務本來就不足的學區，空席的數量也很高、「令人不安」，例如在布朗士 的第七至第12學區委員會，每個學委會的平均空席數量高達四席。

決議說，根據在2022年修訂的教育法(Education Law)，每個學委會中還必須包含兩位學生成員，然而，全市68個學生席位中，目前有63個空席，占比93%。因此，第26學委會呼籲州立法機構修訂教育法，放寬要求參加線下會議的學委人數，並再通過納入參加線上會議的學委，從而滿足法定的人數要求。他們也呼籲重新考慮學生學委的規定人數。