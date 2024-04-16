我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

學委空席過多 第26學區籲修改教育法

記者鄭怡嫣／紐約報導
社區和家庭參與辦公室的最新數據顯示，截至2024年3月，全市430個學委席位中，有86個空席，占比20%。(第26學區委員會提供)
社區和家庭參與辦公室的最新數據顯示，截至2024年3月，全市430個學委席位中，有86個空席，占比20%。(第26學區委員會提供)

擁有眾多華人家長、學區包括皇后區貝賽、新鮮草原、小頸等地的第26學區委員會，近日投票通過一份決議，因應目前全市各大學區委員會空席過多，代表性不足，他們呼籲州立法機構重修教育法，以修改法定的學委人數。

決議寫到，根據市教育局社區和家庭參與辦公室(Family and Community Engagement)，自從取消了百分之百的線上學委會議，全市各個學區委員會的申請人數，從2021年的1785人，下降到了2023年的1099人。在2023年春季，當學委被告知需要親自出席線下會議，社區和家庭參與辦公室也收到了大量的來自學委們的辭職信，也有許多學委在當年沒有就任。

決議表示，社區和家庭參與辦公室的最新數據顯示，截至2024年3月，全市430個學委席位中，有86個空席，占比20%，其中代表弱勢學生群體的學委會的空缺比率尤其高，例如代表特殊學生的75學區委員會，共有16個空席。一些服務本來就不足的學區，空席的數量也很高、「令人不安」，例如在布朗士的第七至第12學區委員會，每個學委會的平均空席數量高達四席。

決議說，根據在2022年修訂的教育法(Education Law)，每個學委會中還必須包含兩位學生成員，然而，全市68個學生席位中，目前有63個空席，占比93%。因此，第26學委會呼籲州立法機構修訂教育法，放寬要求參加線下會議的學委人數，並再通過納入參加線上會議的學委，從而滿足法定的人數要求。他們也呼籲重新考慮學生學委的規定人數。

學區 布朗士 投票

上一則

皇后學院接連出現反猶塗鴉 校長吳華揚譴責

下一則

延長市長公校控制權進預算？ 仍未定

延伸閱讀

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
賞日食 新州學區提早下課 或邀家長同樂

賞日食 新州學區提早下課 或邀家長同樂
有機會登上世界級舞台 美國芭蕾學校兒童選秀

有機會登上世界級舞台 美國芭蕾學校兒童選秀
參與式預算投票6日開跑 14日結束

參與式預算投票6日開跑 14日結束

熱門新聞

紐約有餐廳使用遠距辦公的收銀員，從菲律賓通過Zoom視訊來上班。(截取自X用戶戈德斯坦@thatguybg)

遠距辦公天花板 紐約餐廳收銀員從菲律賓視訊上班

2024-04-11 15:21
紐約市警局12日發布通告，全市一周內共有六名青少年相繼失蹤，目前正調查是否有關連。(路透)

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

2024-04-13 07:09
下東城一名華人房東碰上租霸。圖為下東城艾塞克斯街市場。(記者顏嘉瑩／攝影)

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

2024-04-14 06:20
麥吉將格爾澤殺害並分屍。(取自斯泰因斯臉書)

殺害室友後與女友把屍體切成薄片藏冰箱 布碌崙男被捕

2024-04-13 02:30
紐約市「鉤端螺旋體病菌」病例近日激增，疑透過老鼠尿液傳播。(pixabay)

疑鼠尿傳播 紐約「鉤端螺旋體病菌」病例激增 嚴重可致腎衰竭、腦膜炎

2024-04-14 07:04
接到對霸屋者的投訴，警方逮捕四人。市樓宇局發布了部分清空令，防止「霸屋者」進入。(市警121分局X平台)

投訴多 史島警逮4霸房者、沒收槍枝

2024-04-15 06:20

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家