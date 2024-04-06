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高中教育反饋餐會 華人關心小班制落實

記者張心／紐約報導
全市高中委員會年度「立法早餐會」於5日舉行，華人家長踴躍參與。(記者張心／攝影)
全市高中委員會年度「立法早餐會」於5日舉行，華人家長踴躍參與。(記者張心／攝影)

全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)年度「立法早餐會」(Legislative Breakfast)5日舉行，邀請到州立法機構、市議會、市教育局等民代及代表，聆聽公校校長、老師、家長、學生對紐約市教育的建議；「延長市長公校控制權」和「縮小班級規模法案」(簡稱「小班制」)成為當日熱議焦點，現場華人希望無論政策如何變化，當局都能保證亞裔追求的優質教育不受影響。

今年的「立法早餐會」在曼哈頓紐約拉瓜地亞音樂藝術表演高中(Fiorello Laguardia High School Of Music & Art and Performing Arts)舉行，由極具影響力的全市高中委員會舉辦，市教育局總監班克斯(David Banks)和市教育局第一副總監韋斯伯格(Dan Weisberg)均出席聆聽。他們當日主要呼籲各界支持延長市長公校控制權，認為如果下放權力到各學區委員會，恐造成更多腐敗。

華人家長踴躍參與，希望當局能夠在平衡教育公平的同時，保證亞裔追求的優質教育不受影...
華人家長踴躍參與，希望當局能夠在平衡教育公平的同時，保證亞裔追求的優質教育不受影響。(記者張心／攝影)

參與的華人家長、Place NYC共同創辦人朱雅婷表示，她贊同公校由市長控制，但更多是基於「方便家長和學生維權抗議」的考量。「我經歷過學區管理的年代，深知如果家長有不滿時，反饋意見很有難度，因為沒人願意站出來對政策負責。」她表示，自己也能理解州參議員劉醇逸等民代對此的反對，畢竟教育需要平衡決策，不能由一人說了算，「我們會繼續呼籲在市教育政策小組(Panel for Educational Policy)增加家長席位，同時持續抗爭資優班、特殊高中等優質教育機會不要被政策變化影響。」

當日現場另一個議論重點聚焦在「小班制」上，曼哈頓科學和數學高中(Manhattan Center for Science and Mathematics)的華人副校長關漢平表示，學校目前已經在積極推進該法案落地，但是面臨師資不足和校舍不夠的「瓶頸」。「我們現在某些課程可以達到15人的小班級規模，但是基本上還是30人的大班，想要符合新法就得擴招教師，可是這需要很多經費支持。」

關漢平說，他們向當地學監反應，再反饋給市教育局，如果經費問題能夠落地，那麼未來推行「小班制」則不是夢想。朱雅婷也說，市教育局本周剛新建九個學校值得讚揚，但華人學區明顯還是校舍擁擠，未來「小班制」能否進行，還是得看政府建新校舍、招聘新老師的步伐快慢。

教育局 公校 華人

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