華裔秦淑香 當選州教育委員會副教學總監

秦淑香日前全票當選紐約州教育委員會副教學總監一職。(取自州教育委員會推特)

華人教育專家秦淑香(Judith Chin)近日全票當選紐約州教育委員會副教學總監(Vice Chancellor)，擁有35年教育領域工作經驗的她，也曾在2015年獲選州教育委員會首位亞裔 委員，在全州教育決策中扮演重要角色。

作為第一代移民的秦淑香，在其30餘年教育領域生涯中，曾就職於哥倫比亞大學教師學院(Teachers College, Columbia University)，也曾擔任教師、校長、職業發展總監、地區學監、首席教育官、及負責監管全市230多所公校 的執行長職務。她在公校、社區、市級層面的教學管理工作上，均擁有豐富的決策和指導經驗。

秦淑香於2015年3月當選三年期州教育委員會立法委員會委員，是該委員會歷史上首位亞裔委員，並於2018年再次當選五年期委員，代表皇后區參與教育決策。

州教育委員會發表聲明，表示秦淑香作為亞裔教育專家代表，充分了解移民家庭 的掙扎，及他們希望子女實現「美國夢」的渴望，故而在委員會的工作中，致力於確保所有學生的平等教育機會，並推動高質量的學習標準，提高全州的教學質量。

州參議會教育委員會主席、州參議員劉醇逸，稱讚秦淑香為全州教育發展提供卓越服務，對塑造全州教育政策的未來至關重要；「幾十年來，我在州參議會的教育立法工作中，尋求秦淑香的意見，我也期待繼續與她在未來繼續合作。」