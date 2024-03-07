紐約法拉盛夏令營博覽會 16日登場

夏令博覽會將於16日在法拉盛圖書館舉辦，屆時將有數十家教育組織在現場為家長介紹種類豐富的夏令營活動。（記者邢易霖／攝影）

紐約市議員黃敏儀辦公室近日宣布，夏令營博覽會(Summer Camp Fair)將於16日(周六)在皇后區法拉盛 舉辦，屆時將有數十家教育組織在現場為家長提供種類豐富的夏令營活動訊息，方便家長了解夏令營的內容，並為孩子報名。另外也有「青少年暑期工作項目」(Summer Youth Employment Program，SYEP)項目。

黃敏儀表示，由於「夏季崛起」(Summer Rising)項目名額有限，家長需要有更多夏令營選擇讓孩子報名，今年已經是該辦公室連續第三年舉辦，結合法拉盛當地資源，提供更多家庭夏令營選擇，家庭可以因為自身需求，規畫孩子的暑期活動。

她說，今年的博覽會規模將是最大的一次，與會的機構將派工作人員，與家庭進行一對一的深入溝通，確保每位家長及其孩子都能在專設的諮詢台前，就夏令營的詳細信息進行充分討論和了解。

法拉盛圖書館 館長曾陽表示，今年為該圖書館二度參加博覽會，去年活動吸引了近100個家庭到場參加，預計今年將可以吸引更多與會者；她說，圖書館也將提供「暑期閱讀計畫」，屆時可與夏令營活動相結合，豐富孩子的假期。

紐約華人 家長會會長黃德旺表示，博覽會是一個極佳的平台，讓家長能集中了解和選擇適合自己孩子的夏令營項目。它不僅讓家長能直接與各個組織交流，還能確保所選項目符合家庭的時間安排和預算，同時解答關於項目許可等疑問，簡化家長為孩子尋找合適夏令營的難度。

夏令營博覽會將於16日中午12時至下午2時，在法拉盛圖書館舉辦，目前參與的機構包括紐約華人家長會(CAPA)、紐約市公園局、華人策劃協會(CPC)、亞洲育才協會、紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)、KidzConnect、YMCA青年會和Immanuel Genius

此外，與會者還能了解青少年暑期工作項目提供的工作信息，申請參加SYEP的截止日期是15日(周五)，相關信息以及如何申請，可訪問網站，NYC.gov/syep。欲了解夏天跟多有趣項目，歡迎致電黃敏儀辦公室，(718)888-8487或電郵，[email protected]。