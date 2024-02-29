紐約市府「青年暑期工作項目」3/1截止申請

SYEP項目參與者參觀網約車公司Lyft，了解並體驗電動汽車。(取自DYCD官方X)

每年夏天，許多學生和家長都不知道如何利用暑期時間，尤其是如何找一份安全可靠的暑期實習工作。市府的「青少年暑期工作項目」(Summer Youth Employment Program, SYEP)旨在幫助青少年在社區、公司和政府等部門進行暑期實習，探索自己的興趣領域。該項目今年的申請將於3月1日(周五)晚11時59分截止。

「青少年暑期工作項目」由市青少年與社區發展局(New York City Department of Youth and Community Development, DYCD)主辦，為14至24歲的紐約市 青少年提供從7月到8月為期六周的工作機會。參與者可選擇三個自己感興趣的行業以及三家想要合作的機構。得益於市長亞當斯 (Eric Adams)的支持，該項目前年新增了2萬5000個名額，目前共有10萬名額，儘管如此仍舊供不應求。去年，DYCD收到了超過17萬6000份申請，最終通過抽籤決定參與者。

項目的工作安排和薪酬將根據參與者的年齡而定。16歲及以上的青少年每周可工作25小時，時薪為16元。16歲以下的參與者預計每周將工作12至13小時，整個項目的最高薪酬為700元。

16歲以下的青少年將被分配到40多個不同的社區組織中工作。對於16歲及以上的青少年，他們的工作地點將根據個人興趣進行匹配，覆蓋公共部門、私營企業和非營利組織等。去年，項目共吸引了來自金融、時尚、慈善、技術、藝術、工程、醫療、法律、房地產 、運輸、廣告、媒體、零售等行業的近1萬8000家機構和公司加入。

申請過程無需提交父母收入文件，但申請者必須具有在美國合法工作的資格。對於無證客青少年，他們可以參與DYCD的另一個項目「SYEP Pathways」，去年該項目共提供800多個名額。

感興趣的青少年或家長可瀏覽以下網址了解更多信息並進行申請：application.nycsyep.com。