延長市長公校控制權 26學區委員會支持

皇后區26學區委員會通過決議，籲延長市長公校控制權並改革市教育政策小組。圖為此前在皇后區法拉盛舉辦的教育討論會。(記者鄭怡嫣／攝影)

針對明年州議會將重點決策的市長公校 控制權(mayrol control)，皇后區第26學區 委員會近日全票通過決議，呼籲延長市長公校控制權，改革市教育政策小組(The Panel for Education Policy, PEP)，以減少市長及區長委派的小組成員並增加家長的數量。

「市長公校控制」指市長有權任命市教育局總監及市教育政策小組的大部分成員，此前，全市公校由32個學區校董(community school boards)掌權，制定教育政策並任命市教育總監 與各區學監。過去20年中，州議會一直在討論這一問題，而明年6月30日，每兩年一次的市長控制權即將到期，有待州議會決定是繼續延長市長控制權，還是還是採用新的治理結構。

學區華人家長眾多的皇后區第26學委會，近日就該議題通過一份決議。決議表示，1970年至2002年的學區校董，每一學區有兩名成員為市長委任、一名由區長委任，這樣的治理結構導致問責制的缺乏、腐敗猖獗，出線資金直接從學校盜竊、出售校董職位等各類醜聞，而在州議員尚未確定任何可行性替代方案的大背景下，呼籲繼續延長市長公校控制權。

不過，決議書中也提到，影響全市教育政策、投票決定市教育總監教育提案的「市教育政策小組」，22名成員中，13名由市長委任，五名由區長委任，代表選民的家長比率僅占22%，在學區委員(CEC)的12名成員中，亦有兩名為區長委任，依靠行政官員來指派委員的如此作法，是原先治理體制的遺留，而且稀釋了家長的代表性。

因此，決議書提議，在「市教育政策小組」，取消區長委任，改由幾個不分區的全市學區委員會來委任，將市長委任人數減少至12人，以將家長當選的比率提高至21位，占比43%，在學區委員會，減少區長委任的代表至一人，使總成員變為11人。

此外，決議書也提議設立一個新的流程，使得全市36個分區及不分區的學區委員會，能夠提交一份對市教育總監表現的評估，評估將以其對社區的參與度和反應能力作為重心，也將在之後作為市長控制權聽證會的一個參考指標。

第26學區也將在1月8日(周一)晚6時30分舉辦教育里民會，市教育局總監班克斯(David C. Banks)將回答家長們的問題，有意者可前往網站https://learndoe.org/cec/註冊，地點為貝賽Oceania街61-15號的74中學。