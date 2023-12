培育信息戰人才 聯邦設1000份獎學金

紐約州聯邦參議員陸天娜宣布新的國防信息技術人才培養計畫,並歡迎有志的學生,積極報名申請獎學金。(記者許君達/攝影)

紐約州 聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)日前宣布,由新通過的「國防授權法案」(NDAA)提供的信息技術服務獎學金計畫(Cyber Service Academy)即日起接受報名,歡迎有美國公民身分,且有志從軍報國、從事網路防務事業的高中生申請。

陸天娜為參院國防委員會成員;她表示,由於聯邦政府雇員中信息技術人才短缺,使美國的數位國防系統脆弱、容易受到敵國的網路攻擊,因此特設這樣一個獎學金計畫以幫助政府培養更多信息技術方面人才。

這項計畫要求國防部 在2025至2026學年之前與多所大學合作,提供1000份獎學金用於幫助培養相關技術人才。獲獎學生的全額學費、教材費、醫保雜費、一次性電腦購置費和差旅費用,將全部由獎學金覆蓋,此外,還有額外的生活費補貼,本科生每年的補貼金額為2萬2000元,研究生最高可達3萬2000元。

享受獎學金補貼的學生畢業後必須以文職人員的身分,為國防部或情報部門工作,享受多少年獎學金就需要為國服務多少年。

紐約州共有20所大學參與聯合培養計畫,其中包括紐約市的復敦大學(Fordham University)、聖若望大學(St. John's University)、佩斯大學(Pace University)、紐約理工學院(New York Institute of Technology)、紐約大學布碌崙 (布魯克林)分校(New York University, Brooklyn)以及紐約城市學院(City College of New York)。

此外,紐約州內其他優質大學,包括雪城大學(Syracuse University)、羅切斯特理工學院(Rochester Institute of Technology)以及奧伯尼州大(SUNY Albany)、水牛城州大(SUNY Buffalo)和賓漢頓州大(SUNY Binghamton)等。有意申請獎學金的學生須先獲得這些大學的錄取資格,此外還需要經過較高級別的安全背景調查以及藥物使用調查等審查。

國防部表示,獎學金的具體申請細則仍在制定中,但有意申請者可先登錄陸天娜官網的專門頁面https://www.gillibrand.senate.gov/cyberacademy/查詢和報名。2024學年的申請截止日期為2024年2月1日。