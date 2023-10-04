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全美最佳高中 史島科技高中名列11

記者顏潔恩／紐約報導
史島科技高中被列為全美最佳高中第11名，為紐約州第一。(谷歌地圖)
史島科技高中被列為全美最佳高中第11名，為紐約州第一。(谷歌地圖)

Niche網站日前公布一份「2024年全美最佳高中」名單，將各校的師資、資源等列入評估因素；紐約州不少公校取得不錯的成績，其中史泰登島(Staten Island)的史島科技高中(Staten Island Technical High School)被列為全美最佳高中第11名，在紐約市、紐約州中奪得榜首。

Niche是一個將學生與家庭、學校連結的平台，最佳高中名單根據評估機構和民眾對學生學術表現的反饋、考試成績、師資、學校資源、課程、校園生活等進行分析，一共對全美1萬2192個學區的9萬4058間公校、以及3萬809間私立高中進行評估；其中在最新出爐的排名中，共有7375所公校、1433所私立高中首次入圍，涵蓋了全美共364個新學區。

紐約州共有六所高中擠入前50名，除史島科技高中外，還有布朗士科學高中(Bronx High School of Science)，位居第12名，位於法拉盛的湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)列第13名，史岱文森高中(Stuyvesant High School)列第23名，斯卡斯戴爾高中(Scarsdale Senior High School)位居第38名，以及第41名的雷曼學院美國研究高中(HS of American Studies at Lehman College)，以上高中在Niche的評分中均獲得A+的成績。

以上六所學校也是紐約州前第一至第六的最佳高中排名，接下來上榜前十的則有Half Hallow Hills High School West(全州第7、全美第63)、皇后區的Bard High School Early College Queens(全州第8、全美第64)、城市學院數理工程高中(High School Math Science and Engineering at CCNY)(全州第9、全美第84)、南大頸高中(Great Neck South High School)(全州第10、全美第94)。

詳細排名信息，可瀏覽網頁查詢：niche.com/k12/search/best-public-high-schools/。

紐約州 公校 學區

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