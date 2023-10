全美最佳高中 史島科技高中名列11

史島科技高中被列為全美最佳高中第11名,為紐約州第一。(谷歌地圖)

Niche網站日前公布一份「2024年全美最佳高中」名單,將各校的師資、資源等列入評估因素;紐約州 不少公校 取得不錯的成績,其中史泰登島(Staten Island)的史島科技高中(Staten Island Technical High School)被列為全美最佳高中第11名,在紐約市、紐約州中奪得榜首。

Niche是一個將學生與家庭、學校連結的平台,最佳高中名單根據評估機構和民眾對學生學術表現的反饋、考試成績、師資、學校資源、課程、校園生活等進行分析,一共對全美1萬2192個學區 的9萬4058間公校、以及3萬809間私立高中進行評估;其中在最新出爐的排名中,共有7375所公校、1433所私立高中首次入圍,涵蓋了全美共364個新學區。

紐約州共有六所高中擠入前50名,除史島科技高中外,還有布朗士科學高中(Bronx High School of Science),位居第12名,位於法拉盛的湯森哈里斯高中(Townsend Harris High School)列第13名,史岱文森高中(Stuyvesant High School)列第23名,斯卡斯戴爾高中(Scarsdale Senior High School)位居第38名,以及第41名的雷曼學院美國研究高中(HS of American Studies at Lehman College),以上高中在Niche的評分中均獲得A+的成績。

以上六所學校也是紐約州前第一至第六的最佳高中排名,接下來上榜前十的則有Half Hallow Hills High School West(全州第7、全美第63)、皇后區的Bard High School Early College Queens(全州第8、全美第64)、城市學院數理工程高中(High School Math Science and Engineering at CCNY)(全州第9、全美第84)、南大頸高中(Great Neck South High School)(全州第10、全美第94)。

詳細排名信息,可瀏覽網頁查詢:niche.com/k12/search/best-public-high-schools/。