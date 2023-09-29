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紐約市高中申請10/3啟動 特殊高中10/27截止

記者張心／紐約報導
紐約市高中申請將於10月3日(周二)開始，特殊高中申請於同日啟動，截止日前為10月27日(周五)。(Getty Images)
紐約市高中申請將於10月3日(周二)開始，特殊高中申請於同日啟動，截止日前為10月27日(周五)。(Getty Images)

紐約市高中申請將於10月3日(周二)開始，12月1日(周五)截止，2024年3月7日(周四)公布結果；特殊高中申請於同日啟動，截止日期為10月27日(周五)；初中申請訂於10月11日(周三)開啟，12月8日(周五)截止，明年4月3日(周三)發放錄取結果。

一年一度的初、高中申請再度拉開帷幕，長達幾個月的申請和等待過程又將為全市家庭帶來挑戰。關於具體的申請開啟時間、截止日期、放榜日期，市教育局已在日前公布。有疑問的家長和學生可以參加當局在10月舉辦的多場招生活動，具體信息可參考https://reurl.cc/0Z6XWl。

備受華人家庭關注的特殊高中錄取，將同普通高中錄取都在10月3日開始，但特殊高中申請截止日較早，定於10月27日，建議感興趣的學生盡早完成報名。市教育局在10月4日(周三)晚上6時至7時，舉辦「特殊高中招生在線宣講會」，全程提供廣東話翻譯服務，感興趣的華人家長可通過鏈接https://bit.ly/2023FallHSEvents加入，並輸入密碼123456#；也可以直接撥打電話(347) 966-4114，並輸入會議信息46668 096#。

對於今年高中錄取將如何繼續採用「抽籤」的方式，市教育局稱，具體招生過程細節還未確定，將於下周申請開始前公布指南。專家建議，家長近期可先幫助學生縮小學校選擇範圍，比如能接受的通勤距離、所在社區理想的公校、學生感興趣的課程等，進而與目標公校招生人員建立聯繫，確保在招生開始後能夠第一時間獲得進展信息。

去年，市教育局在高中申請正式開始前，向每個學生發放了32位抽籤號碼。今年，市教育局透露，相關號碼將在10月3日左右公布。對於特殊高中，以及按照申請文書、才藝來選拔學生的高中來講，抽籤號碼無任何作用，仍然按照此類高中自己設定的標準選拔人才。

一年一度的初、高中申請再度拉開帷幕。(市教育局提供)
一年一度的初、高中申請再度拉開帷幕。(市教育局提供)
市教育局在10月4日(周三)晚上6時至7時，舉辦「特殊高中招生在線宣講會」，全程...
市教育局在10月4日(周三)晚上6時至7時，舉辦「特殊高中招生在線宣講會」，全程提供廣東話翻譯服務。(取自市教育局官網)

教育局 特殊高中 公校

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