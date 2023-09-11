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阻生源外流 民代將提案 擬補貼私校生學費

記者胡聲橋／紐約報導
市議員將提案，為私校學生提供學費補助。圖為紐約市最佳私校之一三一學校。(本報檔案照)
市議員將提案，為私校學生提供學費補助。圖為紐約市最佳私校之一三一學校。(本報檔案照)

紐約市公校學生近年來不斷流失，史島市議員博萊利(Joe Borelli)和南布碌崙(布魯克林)市議員葉格(Kalman Yeger)等計畫提案，為上私立學校的學生提供學費補貼，每年最多補貼一萬元，以留住那些對紐約市公共教育不滿，想要搬離紐約的家庭。

該提案要求市府研究設立「擇校」(School Choice)計畫的可行性。按照該計畫，送孩子上天主教、教會學校、私立學校和猶太學校的家庭每年最多可報銷一萬元學費。根據這項提案，財政局和教育局將聯合開展研究，確定是否實施這一計畫，以及如果實施，如何進行管理。

該天支持的是日益壯大的「擇校」運動，即把公共教育經費指定用於家庭選擇的私立學校。艾奧瓦(Iowa)、伊利諾州(Illinois)、佛羅里達州(Florida)和南達科他州(South Dakota)目前都有此類稅收抵免獎學金計畫和類似項目。

根據非營利機構帝國公共政策中心(Empire Center for Public Policy)提供的數據，紐約市去年有22萬1000名學生就讀私立學校，因此該計畫的成本可能超過20億元。

博萊利說，家長們不喜歡紐約市的公立學校，但又支付不起私校學費，於是就會選擇搬出紐約市。從另一方面講，建立一個有活力的「擇校」網絡將給學生帶來很大益處。

葉格表示，他相信家長們「需要更多選擇」，市政府至少應該研究一下實施「擇校」計畫是否對紐約市民最有利。這位立場溫和的民主黨人說，過去幾年，家長和孩子們正在放棄公校系統。

在過去的十年中，紐約市公立學校的入學率急劇下降了20%以上，從110萬名學生減少到大約86萬名。據報導，上一學年全市幼兒園入學人數比2016-17學年減少了17%，令人吃驚。

博萊利和葉格都將公校學生外流歸咎於前市長白思豪(Bill de Blasio)和前教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)推行的左翼教育政策，但兩人對現任教育總監班克斯(David Banks)都大加讚賞；葉格說，班克斯正在非常努力地修復留給他的爛攤子。

市議員葉格等聯合提案，為私校學生提供學費補助。(葉格推特)
市議員葉格等聯合提案，為私校學生提供學費補助。(葉格推特)
市議員博萊利等聯合提案，為私校學生提供學費補助。(博萊利臉書)
市議員博萊利等聯合提案，為私校學生提供學費補助。(博萊利臉書)

教育總監 紐約市 公校

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