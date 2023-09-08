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開學日10所新校、教學樓竣工 增逾4400學位

記者鄭怡嫣／紐約報導
市教育局及眾多要員慶祝新學年增加4400多個學位。(劉醇逸辦公室提供)
市教育局及眾多要員慶祝新學年增加4400多個學位。(劉醇逸辦公室提供)

7日是紐約市公校開學首日，市教育總監班克斯(David Banks)、市學校規畫局(School Construction Authority)局長及首席執行官久保田(Nina Kubota)及眾多要員，當日在皇后區貝賽的卡多索高中(Benjamin N. Cardozo HS)，集會慶祝全市十所新校及新教學樓竣工，為2023至2024新學年共增加4422個學位，緩解部分學區過度擁擠的問題。

通常，學前至初中的新學位，根據每個學區內分區(subdistrict)的過度擁擠率等來增加，高中學位的增加則根據每個大區的過度擁擠率來決定，據了解，十所竣工的新校或新教學樓，有六處地處皇后區，減緩該區部分學區的過度擁擠，其中還包括此次慶祝儀式的發生地、華人子弟眾多的卡多索高中。

卡多索高中的新翼大樓共四層，為學校新添795個學位，提供適用於九至12年級的25個標準教室及兩個特殊教育教室，此外還包括閱讀及語言資源室、科學實驗室及預備室、機器人實驗室、模擬法庭、媒體和製片中心、監視室、校長辦公室及教師工作室等。

位於皇后區的其他新建築，還包括位於西皇后地區第30學區的第429中學，新添725個學位，法洛克威(Far Rockaway)第27學區的593小學，新添463個學位，東皇后地區第26學區的第46小學新樓，共增435個學位，雷哥公園(Rego Park)周邊第28學區第206小學新樓，共增392個學位，以及洛克威第27學區第47小學，新添260個學位。

其餘四所新樓或新校，則分別為位於布朗士的布朗克學院(Jonas Bronck Academy)，新添380個學位，位於布碌崙(布魯克林)第15學區的第557小學以及第730小學，分別添加332以及328個學位，以及布碌崙第13學區的第748小學，增312個學位。

市學校規畫局局長官久保田表示，7日標誌著新學年的開始，也是規畫局多年來致力新添更多教學樓、增添更多學位的體現，此次新增的教學大樓，都為學生們提供了從模擬法庭、媒體中心到最先進的科學實驗室等各類新興設備，使得學生們可以跟上科技的發展，並在學習過程中取得成功。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)、國會議員孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯丁(Edward C.Braunstein)、市議員李琳達(Linda Lee)等出席了此次活動。

學區 皇后區 教育總監

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