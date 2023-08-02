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紐約客談／取消傳承生 才是真平權

紐約客談

最高法院早前已裁定，針對大學招生中將申請者種族納入考量的「平權措施」違憲，不僅引來輿論場巨大震動、讓華人為首的學生家長歡欣雀躍，還將改變維持近半世紀的學生篩選方式；雖大法官和保守群體稱其為「真平權」，但這實則將進一步擴大權利不平等，與社會主流平等目標背道而馳，而真正需要解決的、造成不公的則是「傳承生錄取政策」。

稍微回顧種族考量政策歷史，便可知其是對長期根植於社會中、自古以來的種族間教育不平等的「機會補償」，可視作「轉型正義」，因非洲裔、西語裔等群體天然的在取得社會資源方面，要面對更多系統性地限制，如教育、醫療、就業、交通、資訊等等。然而，部分白人和亞裔家長則在下一代年幼時，就為其安排優質資源、充分踐行社會達爾文主義，從修讀各類藝術及運動課程，到安排大學規畫師甚至創立非營利組織，無一不在運用者弱勢族裔無法企及的權利和權力。

雖然此種作法沒有對錯之分，但是高院判決無疑使來自弱勢家庭的後代，失去了改變家史、向上躍升的機會，使真正從大學錄取漏洞中獲益的權貴階級，繼續受益，增加社會不平等的現象。好在，已有大學宣布中止傳承生政策，教育部也開始針對哈佛大學錄取時偏好校友或捐款人子女的舉措，作出調查。

雖然如許多觀察者所說，這僅僅只是一個開始，若真要中止或改變傳承生錄取，勢必會像平權措施一般，經歷長達數年的法律鬥爭和多方對抗；但無論如何，這才是值得努力的方向，畢竟靠財力獲得的學位，從任何角度都不會被人接受。

教育部 平權 亞裔

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