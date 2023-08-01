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紐約客談／ 反廢SHSAT 應謹慎應對

紐約客談

布碌崙(布魯克林)民主黨部主席赫爾梅林(Hermelyn)日前發表文章，再提取消特殊高中入學考試(SHSAT)。華社一時議論紛紛，都表示將努力捍衛這個華社得之不易的成果。

赫爾梅林這次也是有備而來，在最高法院廢除了平權法案後，她認為應該通過取消造成「種族隔離」的SHSAT考試，在高中實現應有的教育平等。她舉例說，史岱文森高中今年錄取的762名新生中，只有7名是非洲裔學生，還不到1%。她認為這種局面必須有實質性的改變。

非洲裔和西語裔學生在特殊高中是否應該有更高的比例？回答當然是肯定的。現在的分歧就在於如何做到這一點。以赫爾梅林為代表的人，認為應該通過改變錄取方式，讓更多非洲裔和西語裔學生進入特殊高中；而華社則認為，其他族裔應該通過努力提高學子的成績，通過家庭從小重視教育，提高學生的競爭力。

現在已經具體運作到哪種程度不好說，但取消SHSAT的建議，很有可能再次被放上桌面。華社肯定還會繼續捍衛自己的權利。不過，正如一位華社人士所說的那樣，SHSAT是一個教育問題，應避免將其政治化。

將SHSAT問題歸於教育問題，將更利於華社擺事實講道理，讓對方接受自己主張的合理性。最應該避免的是感情用事，造成嚴重對立和衝突。如果事態發展到那一階段，恐怕就不是靠講道理能解決問題的了。

現在華社在SHSAT問題上，應該還是處於相對有利的位置，但這也是一個相當敏感的問題，赫爾梅林在文章中已經使用「種族隔離」這樣的字眼。有鑒於此，華社處理此事千萬要謹慎行事，盡量避免不必要的麻煩。

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