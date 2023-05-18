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紐約大學畢業典禮 芬蘭女總理鼓勵勇於改變

記者許君達／紐約報導
紐約大學今年畢業典禮的演講嘉賓是芬蘭總理馬林。 (NYU供圖)
紐約大學今年畢業典禮的演講嘉賓是芬蘭總理馬林。 (NYU供圖)

紐約大學(NYU)第190屆畢業典禮17日在紐約洋基球場(Yankee Stadium)舉行，1萬3000餘名即將畢業的本科生和研究生，以及超過2萬名父母或親友參加了典禮。今年畢業典禮的特邀嘉賓是現今全球最年輕的政府首腦，現年36歲的芬蘭總理馬林(Sanna Marin)， 她在演講中鼓勵畢業生積極尋求和擁抱改變，改變自己，更改變世界。

禮砲鳴響，彩帶紛飛，標誌著畢業生們順利走出校門，開啟人生新篇章。(記者許君達／攝...
禮砲鳴響，彩帶紛飛，標誌著畢業生們順利走出校門，開啟人生新篇章。(記者許君達／攝影)

洋基球場17日一早便開始開放，上萬名身著標誌性紫袍的紐約大學畢業生從紐約各地趕赴球場，連地鐵車廂內也到處充斥著紫色的元素，在球場內外，紫色更是匯成海洋。

畢業生自拍留影。(記者許君達／攝影)
畢業生自拍留影。(記者許君達／攝影)

紐約大學校長漢密爾頓(Andrew Hamilton)首先對畢業生表示祝賀，並建議畢業生們起立，向坐在高層看台的父母親友們致意歡呼和敬意。他對畢業生說，未來的路從來都不是平坦順直的，「畢業的興奮過後，你們的人生即將步入新的階段，你們會感到壓力、焦慮、失望，你們也會看到這個世界上還有氣候危機、種族不平等、公共衛生考驗、政治不穩定等等不盡如人意的地方。這時候，就需要你們展現出你們的智慧、堅忍和耐心。我想對你們說的，總結成一句話，就是『鍥而不捨』(Perservere)。」

畢業典禮開始前，代表學校的火炬入場。(記者許君達／攝影)
畢業典禮開始前，代表學校的火炬入場。(記者許君達／攝影)

紐約大學上海分校畢業生代表上台領取證書。(記者許君達／攝影)
紐約大學上海分校畢業生代表上台領取證書。(記者許君達／攝影)

相較於去年的特邀嘉賓泰勒絲(Tyler Swift)，芬蘭總理馬林並非國際偶像，但她依舊獲得了熱烈的歡呼，紐約大學授予她榮譽人文學博士；馬林表示，對畢業生來說，今天就是一個開始改變的日子。她分享自己的經歷，「當我剛被選為總理時，經常被問到，你將如何勝任這個職位？我的回答是，改變。改變一些東西，改變這個世界。」

畢業典禮現場氣氛熱烈，聽到自己所在學院被叫到的學生紛紛起立歡呼。(記者許君達／攝...
畢業典禮現場氣氛熱烈，聽到自己所在學院被叫到的學生紛紛起立歡呼。(記者許君達／攝影)

畢業生互相拍照留念。(記者許君達／攝影)
畢業生互相拍照留念。(記者許君達／攝影)

對於改變，馬林結合自己的經驗，給畢業生提出了三條人生建議：首先，你有擁有理想的權利，尤其是改變世界的理想；其次，光有理想還不夠，要想改變，你必須承擔起責任；第三，放下恐懼，因為恐懼是阻擋你改變世界的最大障礙。

紐約大學1萬3000餘名學生畢業，洋基球場成為紫色的海洋。(記者許君達／攝影)
紐約大學1萬3000餘名學生畢業，洋基球場成為紫色的海洋。(記者許君達／攝影)

今年的畢業典禮是新冠疫情徹底結束後的第一屆。隨著各國防疫措施的結束，很多中國學生的家長也專門趕來參加孩子的人生大事。在地鐵裡，來自東北的李同學與父母一同等車，李媽媽手裡提著的女兒的紫色禮服頗為引人注目。她表示，現在出入境沒有什麼障礙了，來美國很順利，與女兒久別重逢，讓她感覺很是欣慰。

紐約大學 地鐵 洋基

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