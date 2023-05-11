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布碌崙南區特許學校 估2026年啟用

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙南區將新建一所特許學校。（取自Launch官網）
布碌崙南區將新建一所特許學校。（取自Launch官網）

華裔學生眾多的布碌崙(布魯克林)南區公校長期面臨校舍短缺的難題；不過，近期一所特許學校已計畫在該區興建，擬於2026年啟用，或將能夠緩和學生人口擁擠的情況。

據悉，這所新學校屬於響應探索性學習的特許學校(Launch Expeditionary Learning Charter School)，將建於弗洛伊德貝涅特機場(Floyd Bennett Field)的原址上，這裡曾是紐約市第一個市政機場；校園建築包括一棟現代化中央大樓、占三畝地的農場、室外教室、溫室種植場、圓形劇院、還有體育館，指在推動體驗式的學習方式，學生從中獲得實踐經驗，才能真正獲得在未來職業道路上得以成功的必需技能。

這將是該校在布碌崙的第二間特許學校，執行董事羅姆(Geoffrey Roehm)表示，不僅期待提供優質的教學經驗，也鼓勵學生和社區民眾從事綠色工作，「建設一個更美好的世界」；為確保全面的教育，該校與多個社區組織合作，包括Jamaica Bay-Rockaway Parks Conservancy、紐約太陽能工廠(New York Sun Works)、關注海洋發展的Billion Oyster Project、以及Solar One等，學生可參與海洋生物課程、太陽能職業培訓、可持續農業、非洲舞蹈等多元項目，積累不同的學習體驗。

不過，並非所有人對特許學校都持有認同的態度，有些人不滿其奪走公校的部門資金，且為了保持更高的畢業率、學生成功率，而不接受有學習障礙或行為問題的學生；但不少民選官員目前對特許學校的擴建表示支持，「特許學校將為許多年輕的學生提供機會，並在課業上極力推動他們」，市議員納爾西斯(Mercedes Narcisse)表示，期待新校園2026年啟用的那一天。

布碌崙 公校 機場

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