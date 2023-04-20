華埠、8大道 幾無華人家長參選學委會

學區委員會開始投票，教育維權者鼓勵華人家長踴躍參加。圖為華人家長於學委會現場抗議抽籤錄取。(本報檔案照)

2023年紐約市學區 委員會選舉21日(周五)將開始，華裔教育維權人士指，今年的亞裔家長參選人數與往年持平，不過在曼哈頓華埠以及布碌崙 (布魯克林)8大道，則幾無華裔家長參選，呼籲在接下來直至5月9日(周二)的投票 期，家長能夠踴躍投票。

皇后區第26學委會主席司徒弼介紹，皇后區法拉盛與大學點的第25學區、貝賽與新鮮草原的第26學區、以及布碌崙班賀森的第20學區，華人家長此次都積極參選，但同樣是華裔聚居地，皇后區艾姆赫斯特的第24學區，僅兩位華人參選，曼哈頓華埠的第一學區以及布碌崙日落公園第15學區，約僅一至二華人參選，代表性遠遠落後。

布碌崙第20學區委員、「紐約家長」創辦人趙愷文則說，日落公園的華人家長教育參與度低，受到有限的生活條件及社會觀念影響，更關注移民與福利，在此地展開的教育活動，至今尚未見到太大的效果。

作為最基層的公民政治選舉，學委會的投票率歷來較低。根據統計，2021年上一屆選舉，全市僅約2萬2000名家長投票，投票率2%，最貴學區之一的曼哈頓第三學區，擁有逾700票的最高投票數，貧困率為其兩倍的布碌崙第19學區，最高票數僅39票。

司徒弼指，根據皇后區第25、26學區的學生數及家長參與度，通常，家長得票逾150票，即能當選。

對於此次學委會選舉，司徒弼與趙愷文呼籲華人家長踴躍投票，繼續為包括初、高中入學的抽籤制等抗爭，「在美國社會，資源必須靠爭取與談判得到。若不參與，發出質疑聲音，則很難為下一代爭到權益。」

「紐約家長」則將在5月9日晚8時至9時，做學委會的線上介紹，家長可至https://bit.ly/3MZJIXe參加。